Начали выдавать компенсации сиротам

Администрация Приморского края начинает выплату компенсаций детям-сиротам за непредоставленное жилье. В среднем размер выплат составит 1,5-2 млн руб. на ребенка, в очереди на получение компенсации - 30 человек. Остальные либо не имеют на руках исполнительных судебных листов, либо не согласились на вышеуказанную сумму, поскольку на нее невозможно самостоятельно приобрести жилье.

Регламент предоставления жилья детям-сиротам прописан в законе Приморского края №125-КЗ. Сирота по окончании обучения в доме-интернате или профессиональном учебном заведении имеет право на получение не менее 16 кв. м и не более 33 кв. м. Приобретаемое жилое помещение должно отвечать соответствующим санитарным и техническим правилам и нормам и иным требованиям действующего законодательства, быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта. Цена квадратного метра рассчитывается органами местного самоуправления на основе сведений о среднерыночной стоимости 1 кв. м жилья в конкретном населенном пункте.

По 131- ФЗ органы местного самоуправления имеют право на участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству. На деле же они могут помочь только добрым словом - денег на приобретение жилья в бюджетах нет. Частично расходы на предоставление жилья детям-сиротам финансируются за счет средств федерального бюджета, но с большими задержками. Прокуратурой Приморского края регулярно проводятся проверки в защиту имущественных прав несовершеннолетних. Официально проблемы есть в Хасанском, Кировском, Черниговском, Спасском муниципальных районах, неофициально - во всех, дети не хотят оставаться в депрессивных районах, где сложно получить работу, и рассчитывают на предоставление как минимум "гостинки" во Владивостоке. Решить проблему за счет краевого бюджета не удается много лет. В итоге, чтобы не получать бесконечные предписания прокуратуры, чиновники администрации края нашли выход - договориться с детьми-сиротами на денежную компенсацию. Деньги будут перечисляться на индивидуальные счета.

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