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Кольца расскажут о характере человека

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кольца носят все - мужчины и женщины, старые и молодые. Психологи выяснили, что огромное значение имеет не столько само кольцо или перстень, сколько палец, на котором кольцо расположено. Таким образом владелец кольца хочет сообщить окружающим некую информацию о себе, пишет Ivona.

Кольца на безымянном пальце самое популярное расположение и означает "семейное положение". Впервые этот обычай кольца появился еще у древних египтян, которые верили, что именно от безымянного пальца начинается "артерия любви", ведущая прямо к сердцу. Народ фараонов носил обручальные кольца из самых разных металлов, стекла и даже керамики.

Определенность с материалом возникает во времена Древнего Рима - появляется традиция дарить супругу железное или бронзовое кольцо в знак нерушимости брачных уз. Более привычные нам золотые обручальные кольца появились на руках лишь в III-IV веках. Кольцо на указательном пальце означает власть. Украшенный кольцом палец - знак волевого характера, гордости и стремления к власти. "Кольцо власти" на правой руке свидетельствует о рассудительности, кольца на левой же руке - скорее о мании величия и склонности к истерии. Кольца на указательном пальце носили многие известные правители и полководцы - Цезарь, Иван Грозный, кардинал Ришелье, Генрих VIII.

Кольцо на среднем пальце заявляет о претензии на красоту. Человек заявляет о себе "я красивый!". Самый длинный и самый центральный, он наилучшим образом демонстрирует украшения и то, насколько мы сами себе нравимся. Агрессивное превосходство кольца на указательном пальце сменяется более вежливым чувством собственного достоинства и простительного самолюбования. Чем крупнее и заметнее кольца, тем сильнее его владелец стремится убедить окружающих в своей неотразимости.

Кольца на больших пальцах рук заслуживают особого внимания, особенно, если рука мужская. Этими пальцами, как в автостопе, мужчины подают сигнал "прошу внимания!". По мнению психологов, главное желание владельца такого кольца - самоутвердиться любыми способами, и в первую очередь - в сексуальном плане. Мнение на этот счет не меняется последние две тысячи лет. Еще древние греки и римляне считали большой палец символом фаллоса и носили на нем железные кольца для защиты своей мужской силы.

Колечки на мизинцах - творческие способности. Кольца на мизинце - частый спутник актрис, художников, модельеров. Но даже если перед вами человек, не связанный с миром искусства, кольцо на мизинце подскажет, что его владелец интересен и способен выйти за общепринятые рамки.

Колечки для пальцев ног носят либо гламурные девушки, либо тинейджеры. Как оказалось, независимо от того, на каком пальце расположено данное кольцо, оно говорит только о желании выделиться и явно завышенной самооценке. Во времена средневековья европейцы с удовольствием украшали и первую фалангу пальца - пальцы запечатленных на портретах красавиц усыпаны миниатюрными колечками. Не исключено, что эта мода может вернуться.

Если вы предпочитаете классические кольца, желательно не забывать несколько простых правил по выбору украшений:

- кольца с овальными, вытянутыми камнями помогут придать руке изящества;

- широкие кольца с крупными камнями не идут женщинам небольшого роста, обладательницам слишком тонких или недостаточно длинных пальцев;

- тонкое колечко украсит руку девушки лучше, чем массивный перстень;

- носить несколько колец на одном пальце считается дурным тоном;

- крупные кольца с драгоценными камнями не принято носить днем.

Женский журнал Arabio.RU
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