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Ребенок устает жить бегом
Как сохранить здоровье ребенка в школе? Советы родителям дает директор Института возрастной физиологии РАО, академик Марьяна Михайловна Безруких.
- На здоровье ребенка существенное влияние оказывают такие негативные факторы, как непомерные нагрузки, отсутствие в семье культуры питания и движения, вредные привычки, а самое главное - стрессы, которые он без конца испытывает, нередко с самого раннего возраста.
Наиболее опасен для ребенка стресс ограничения времени, тот цейтнот, в котором он живет в эти годы. Мы загоняем его в цейтнот нередко уже в три года, когда мама тащит его сначала на плавание, затем в музыкальную школу, потом на верховую езду и т.п. Родители могут делать это из лучших побуждений, и ребенок может справляться с непосильными нагрузками какое-то время. Но чтобы расти и развиваться - психологически, физически и личностно, - ему необходимо время для расслабления, для ничегонеделания, просто поваляться на диване, на полу, поиграть. Он устает жить бегом.
Многие родители говорят, что дополнительные нагрузки - это желание самого ребенка, который сначала сам хватается за все, всего хочет, а потом ко всему теряет интерес. До 10-12 лет заинтересовать его новым увлечением действительно просто, он не умеет рассчитывать свои силы, он субъективно своего утомления не ощущает. Когда я слышу от мамы: если ему что-то интересно, он готов заниматься этим часами и не утомляется, - это первый признак безграмотности родителей. Он утомляется, просто вы этого не видите.
Беда таких стрессов в том, что негативный результат накапливается и проявляется неожиданно. Родители должны знать, что любые нарушения сна (спит беспокойно, разговаривает во сне, потеет, часто просыпается либо никак не уснет или, наоборот, сел ужинать - и заснул), любые страхи - темноты, бабы-яги и т.п. - это признаки неблагополучия со здоровьем.
Повторяющиеся навязчивые движения, подергивания рук, плеч, ног, покряхтывания, постоянные пошмыгивания, запинки в речи - если эти симптомы не единичные, а повторяются изо дня в день - также признаки неблагополучия. Стоит обратиться к специалисту.
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