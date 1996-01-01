Килиманджаро отверг предложение Романа Абрамовича

Российский миллиардер Роман Абрамович был вынужден прервать восхождение на самый высокий вулкан Африки - Килиманджаро - из-за недостаточной подготовки.

Абрамович и шестеро его друзей, выбравших наиболее сложный для восхождения западный склон, отправились покорять 5.895 метров над уровнем моря, однако уже на высоте около 4.500 метров Роман Аркадьевич начал испытывать трудности с дыханием. Очевидцы неудачной попытки Абрамовича рассказывают, что участники экспедиции отказались, в частности, от недельного курса акклиматизации, желательного для всех непрофессионалов.