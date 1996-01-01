"Россия, вперед!" - это вектор или лозунг?

На прошлой неделе вся страна знакомилась с президентской публицистикой - Дмитрий Медведев опубликовал жанрово выдержанную вещь "Россия, вперед!". Для тех, кто не в курсе и у кого под рукой нет Интернета, сообщаем: в этом программном тексте впервые за последнее десятилетие политическим лидером страны объявлено, что Россия уже давно не великая держава, что у нас есть проблемы, что их нужно как-то решать и что хотя бы одному человеку в стране понятно, как именно.

"Золотой Рог" спросил неравнодушных к теме граждан: "Каково ваше мнение по поводу статьи Дмитрия Медведева "Россия, вперед!"? Правда, перед этим пришлось провести некую популяризаторскую работу среди населения. Оказывается, добровольно такие статьи редко кто читает даже среди профессиональных политиков, что уж говорить про простых горожан. Но тех, у кого есть свое мнение на эту тему, мы все же нашли.

Михаил ТЕРСКИЙ, директор регионального фонда "Тихоокеанский центр стратегических разработок":

- Говоря начистоту, меня статья президента расстроила. Ситуация в стране еще более худшая, чем я себе представлял в качестве эксперта, проживающего в Дальневосточном регионе страны. Меня удивила расстановка приоритетов: из стратегических направлений исключены такие базовые для экономики страны отрасли, как судостроение и машиностроение, нефтехимическая промышленность. Последняя, в свою очередь, включает промышленную химию и металлургию. Эти отрасли вынесены за скобки. Значит, будут финансироваться по остаточному принципу. В связи с этим меня беспокоит судьба отраслевых вузов, они будут закрыты или влачить жалкое существование. Также ничего не сказано о развитии транспортной системы (железнодорожные, морские, автоперевозки) и международной логистики. Сам заданный формат статьи предполагает, что над ней работал не один десяток экспертов. То есть перспектив на международном уровне для вышеперечисленных направлений нет. Там же говорится о снятии ограничений с импорта, для бизнеса это сигнал к становлению импортозависимой экономики. В статье заявлено, что России пора перестать быть сырьевой страной. Но нет точно обозначенной стратегии выхода из сложившейся ситуации.

Я не согласен с обозначенными пятью перспективными, с точки зрения президента, направлениями развития экономики и возможностью лидерства России на международной арене в этих областях. Меня расстроило отсутствие упоминаний о необходимости интеграционного встраивания экономики России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Все сотрудничество со странами-соседями сводится к категориям военной госбезопасности. В связи с этим мне, как гражданину страны и жителю Приморского края, не совсем понятна значимость моего проживания на этой территории. Ведь речь идет не о владивостокских проектах и саммите, а о стратегической позиции страны.

Мне жаль, что ничего конкретного не сказано о демографической проблеме. У меня, например, две дочери. И ни им, ни мне непонятно, зачем рожать второго ребенка. Каждый новый ребенок только усугубляет экономическую нагрузку на семью. Зачем рожать бедных? Материнский капитал не обеспечивает текущих расходов на ребенка, созданная "детская" инфраструктура оставляет желать лучшего. Меня, как деда, очень волнуют эти темы.

Из положительных моментов президентской статьи хочу отметить признание на высшем уровне несоответствия построенной демократической системы задачам времени. В стране должна быть двухпартийная политическая система. То есть для "Единой России" грядут скорые перемены. Еще меня порадовал тот факт, что Дмитрий Медведев стал реальной, а не номинальной политической фигурой. То есть, пока в стране нет двух-партийности, но есть две точки зрения на развитие страны - взгляд Путина и взгляд Медведева. Вертикаль власти раздваивается.

Галуст АХОЯН, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике ЗС ПК:

- То, что констатирует Дмитрий Анатольевич, проблемы известные. Они существуют давно, также давно продекларированы способы их решений. У нас в стране отличные законы, жаль, что нет механизма их реализации. Так что все глобальное экономическое развитие остается декларацией. Конечно, жизнь людей на бытовом уровне становится немного комфортнее, растет спрос на товары и услуги. Но… Нельзя говорить о каком-либо устойчивом развитии бизнеса при существующем налоговом и таможенном законодательстве. Бизнесменам просто не интересно здесь вести бизнес. В государстве слишком много государства, масса ненужных дублирующих друг друга контролирующих организаций и феноменально развитая коррупция. Начинать перемены нужно с Садового Кольца, с чистки дублирующих организаций с непонятно кому нужными функциями и с устранения взяточничества на всех уровнях власти.

Если бы в этой стране были нормальные условия для бизнеса, я бы не работал в политике. Нужно создать условия для конкуренции. Наша налоговая база хуже, чем в США и Японии, экономически развитых странах. Нет интереса заниматься бизнесом в России, разговоры о поддержке малого бизнеса так и остаются разговорами. Одни компании, близкие к государству, получают таможенные и налоговые преференции, а другие вынуждены сводить концы с концами. Будучи президентом, я бы вообще освободил производственные предприятия Дальнего Востока от налогового бремени. А пока декларация, опять декларация. Нет конкретных экономических рычагов.

Игорь ЧЕМЕРИС, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока:

- Неприятно удивило многое, а порадовало только одно - первый раз в открытую сказано, что мы уже давно не великая держава. Наши заявления о самих себе не соответствуют действительности, отсюда принимается отличное от привычного геополитическое развитие страны. В связи с этим меня, как жителя Приморского края, волнует молчание вокруг стратегии развития Сибири и Дальнего Востока. Программа существует несколько лет, даже финансируется. Нельзя сегодня обещать людям одно, а завтра менять стратегию на противоположную. Люди должны знать, что их жизнь и работа в этом конкретном регионе важны для страны.

Марина ЛОМАКИНА, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы г.Владивостока:

- Прокомментирую по принципиальным позициям. В тексте сказано: "Мы станем одной из лидирующих стран по эффективности производства, транспортировки и использования энергии". Для реализации этих задач мы должны увидеть госполитику по поддержке этих направлений через бюджетную систему, законодательство налоговое, таможенное, изменения в образовании и здравоохранении. Концепция - как это делать и какими ресурсами, включая трудовые, должна быть сформулирована с установлением инструментов, через которые она должна быть реализована в понятные сроки. Далее: "Мы будем также уделять постоянное внимание развитию наиболее значимых традиционных отраслей. Прежде всего агропромышленного комплекса". Я считаю, что сегодня большой проблемой стала невозможность наших сельхозпроизводителей конкурировать с продукцией иностранного производства, в т.ч. низкого качества. Производитель готов производить, но не может наладить сбыт продукции по нормальным ценам в требуемых объемах, недостаточно развита переработка сырья, отсутствует достаточное правовое и экономическое сопровождение сделок селян, не хватает грамотности в этих вопросах. Например, что мешает застраховать урожай от форс-мажорных погодных обстоятельств? Сколько селян знают об этом и готовы применять такие инструменты в своей работе? Без повышения грамотности в этих вопросах сельское хозяйство будет рисковым. И третье важное, на мой взгляд, замечание: "Мы будем объяснять нашей молодежи, что важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, которых нет у других, интеллектуальное превосходство, умение создавать вещи, нужные людям". Полагаю это правильным подходом, его следует поддержать на всех уровнях. Жаль, что Россия потеряла столько лет, оставляя эти вещи на потом. Страна, которая будет поддерживать образование, инновации, фундаментальную науку будет конкурентоспособной, эти направления будут определять экономику будущего.

Александр ЛАТКИН, директор института менеджмента, бизнеса и экономики ВГУЭС:

- Материал непродуманный, сделан мазками. С каждым вторым посылом, располагая фактурой, можно не согласиться. Возьмем, например, рассказ о пяти приоритетных векторах развития экономики. Это, извините, не векторы, это лозунги. Вектор - это когда известно, куда, зачем и за счет чего мы движемся. В статье сказано: "Мы станем одной из лидирующих стран по эффективности производства, транспортировки и использования энергии. Разработаем и выведем на внутренние и внешние рынки новые виды топлива". Я знаю, что разработки новых видов топлива ведутся в США, но ничего не слышал о России. Здесь плотно сидят на нефти. Далее, "сохраним и поднимем на новый качественный уровень ядерные технологии". Может быть, если другие страны не будут делать то же самое. Заявление о том, что "российские специалисты будут совершенствовать информационные технологии и добьются серьезного влияния на процессы развития глобальных общедоступных информационных сетей" беспочвенны, поскольку сейчас большинство используемых технологий зарубежные. Фонд Сороса обеспечивает нашу систему образования, позор. Четвертое направление - развитие наземной и космической инфраструктуры передачи всех видов информации. Здесь можно согласиться: у России есть какие-то шансы. Что касается пятого вектора - медицины, то об этом я вообще не хочу говорить. Недавно прооперировался в Южной Корее, мы отстали на 20-30 лет. Все что мы можем делать в сложившейся ситуации - постараться не увеличивать разрыв. Поймите, мир не стоит на месте. Развивается не только Россия. Лозунги выдвигать проще всего.