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СУдный день Владивостока
Жители Владивостока и южного Приморья который день наблюдают, и не просто наблюдают, а слушают "музыку" мощных самолетных двигателей. Ежечасно с аэродрома авиаполка "Центральная Угловая", что в 30 км от Владивостока, взмывают перехватчики "Су-27", и на малых высотах отрабатывают фигуры пилотажа буквально над головами жителей Владивостока и пригорода.
Приятно, конечно, чувствовать себя защищенным от потенциального супостата, но после известных событий накануне Московского авиасалона (МАКС-2009) и катастрофы аналогичной боевой машины ВВС Белоруссии в Польше владивостокцы - те, у кого не выдерживали нервы - засыпали военных авиаторов вопросами: насколько такие полеты безопасны?
Представитель Дальневосточного объединения ВВС и ПВО Вячеслав ИВАНИЛОВ, к которому я обратился с вышеуказанным вопросом, был немногословен.
Он уверил, что "завтра войны не будет", а жители Владивостока и его окрестностей всего лишь свидетели обыденной и ежедневной боевой учебы.
Как уже не раз сообщалось, полеты истребителей-перехватчиков "Су-27" над Владивостоком и заливом Петра Великого абсолютно законны и не должны вызывать излишней нервозности и ажиотажа.
Боевые самолеты выполняют и будут выполнять полетные задания согласно годичному плану боевой подготовки, утвержденному в Генеральном штабе и Министерстве обороны. Что до ночных полетов, то по плану БП они разрешены до часу ночи, и не вина ВВС, что полетные карты составлены таким образом, когда маршрут пилотирования проходит над Владивостоком.
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