Подлодки для России построят... немцы?

Министерство обороны России рассматривает возможность лицензионного производства подлодок немецкой разработки проекта 212 для обновления флота дизель-электрических субмарин ВМФ.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в военном ведомстве. Агентство подчеркивает, что строительство отечественных неатомных подлодок пока идет с отставанием от графика, а немецкие субмарины аналогичного класса сегодня считаются лучшими в мире.

Как отмечает источник, ввод в строй головной подлодки "Санкт-Петербург" проекта 677 "Лада" откладывается из-за серьезных проблем. Еще две субмарины этого проекта "Кронштадт" и "Севастополь", заложенные в 2005 и 2006 годах, пока не спущены на воду. Планировалось, что они заменят корабли проекта 877 "Варшавянка" советской постройки, но смогут ли разработчики решить технические сложности без изменения их характеристик - пока неизвестно.