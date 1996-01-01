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Казино давно уж нет - покупай скорей билет!
После закрытия игорных заведений любителям азартных игр пришлось довольствоваться разве что лотерейными билетами в киосках "Роспечати" и в отделениях Сбербанка России. Как вариант также можно найти азартные игры в Интернете. О развитии лотерейного бизнеса, его тенденциях и направлениях, а также о лотерейных билетах как альтернативе игровым автоматам и рулетке рассказал начальник сектора ценных бумаг Приморского отделения Сбербанка России Геннадий МАКЕИЧ.
На данный момент существует множество видов лотерейных билетов. Самые распространённые из них - билеты, в которых есть вероятность совпадения трёх из шести цифр, они считаются выигрышным. Популярностью пользуется беспроигрышная "жилищная" лотерея. Такой вид лотерейного билета построен в виде жилого дома: два поля окон, девять этажей, начинается выигрыш с 50 рублей, зашифрованных в одном из окон на первом этаже, далее выигрыш удваивается, но только в случае совпадения суммы с соседним окном и так далее. Таким образом, при особом везении можно дойти до 10 000 рублей. В них же есть еще другая игровая часть - можно собрать какое-либо определенное слово, например, квартира. В данном случае при наличии всех букв можно выиграть квартиру в Москве либо 3 миллиона рублей, но организаторами определяется одна буква, которая будет в билетах попадаться крайне редко.
- В связи с закрытием игорных заведений спрос на лотерейные билеты не изменился, особо значительного повышения внимания к ним мы не наблюдаем, - рассказывает Геннадий Макеич. - Если бы азартные игроки переключили своё внимание на лотерейные билеты, пользы бы было больше - ведь увеличился бы и доход в те же фонды культуры, поддержки детских домов, спорта, природы, а жилищные лотереи направлены на поддержку доступного и комфортного жилья. В лотереях действует теория вероятности, и, конечно, нельзя сказать, что все билеты выигрышные. Но крупные выигрыши - это не мифы, и довольно-таки часто люди выигрывают суммы в 10 тыс. руб. Не так давно в нашем отделении клиент выиграл 100 тыс. руб.
Как альтернатива игорным заведениям есть фондовый рынок, который в настоящее время слабо освоен. "Это покупка-продажа ценных бумаг, акций, которые котируются на биржах. Люди, которые зарабатывают на этом деньги, есть, и деньги не плохие. В то же время есть определенный фактор риска, который можно сравнить с тем же риском в казино",- объясняет Геннадий Владимирович.
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