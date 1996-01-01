Епархия поддержит больных онкологией

Акцию "Тяжелобольные, особенно онкологическими заболеваниями" планирует провести приморская епархия 10 октября в Успенском храме (ул. Светланская, 65).

В 10 часов состоится молебен за здравие тех, кто страдает онкологическими заболеваниями, а затем состоится панихида о тех, кто умер от таких заболеваний. Также планируется провести конгресс с участием врачей, специалистов, занимающихся онкологией. В настоящее время как во Владивостоке, так и на всем Дальнем Востоке нет людей, которые бы помогали больным онкологией, брошенным в своей беде, нуждающимся в заботе, поддержке и понимании. Акция "Тяжелобольные, особенно онкологическими заболеваниями" призвана привлечь внимание к этой проблеме, найти пути ее решения.