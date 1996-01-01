Завтра была война...

То что мы увидели на телеэкранах 11 сентября 2001 года, с первого раза просто "не доходило", сказывался иммунитет, воспитанный на фильмах-катастрофах с куда более апокалиптическим сюжетом...

Теперь это событие вкратце излагается так, пишут "ФК-Новости". 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре самолета с пассажирами на борту, два "Боинга" врезались в башни-близнецы Центра международной торговли Нью-Йорка. Третий "Боинг" террористы направили на здание Пентагона, четвертый самолет должен был протаранить здание Капитолия, однако команда и пассажиры помешали боевикам: самолет упал в районе города Шенксвилл, штат Пенсильвания. Всего в этих террористических актах погибли 2973 человека.

Кто совершил террористический акт? "Аль-Каида", страшная законспирированная организация, или, по официальной версии, 19 арабских фундаменталистов, которые застали врасплох американскую разведку и Вооруженные силы США. Так сказал всему миру президент Соединенных Штатов, это подтвердили разведывательные службы страны и открыто признал Усама БЕН ЛАДЕН, возглавляющий ту самую "Аль-Каиду".

Но официальной версии не доверяют. 11 сентября прошлого года "Голос Америки" удивленно сообщил о результатах исследования, проведенного в 17 странах. 16 тысячам человек задали один и тот же вопрос: "Кто организовал теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне"? В причастность "Аль-Каиды" верило большинство только в 9 из 17 стран. В среднем 15% опрошенных считали, что спланировало и провело террористические нападения... правительство США. В Турции этого мнения придерживались 36% опрошенных, на палестинских территориях так читали 27%, в Мексике - 30% респондентов. Более всего социологов удивили данные, полученные в Германии: 23% немцев допускали причастность к терактам правительства США.

Два года назад трое из четырех американцев подозревали, что правительство США скрывает правду о "9/11". Существует немало версий причастности Белого дома к террористическому акту. Профессор Дэвид ГРИФФИН опубликовал книгу "Новый Перл-Харбор" со своими рассуждениями на тему: не пошла ли в то сентябрьское утро 2001-го Америка на чудовищное преступление против своих граждан, чтобы обмануть весь мир, но получить повод для начала войны против "Аль-Каиды" и Ирака? Перл-Харбор - не случайное название, ведь известна теория заговора, гласящая, что президент Франклин Делано РУЗВЕЛЬТ позволил японцам атаковать в 1941-м году американский флот - только для того, чтобы США вступили во Вторую мировую войну.

Американцы давно научились не верить своей власти - вот самое главное и предельно простое объяснение. В конце прошлого года пять человек, обвиняемых в организации терактов 11 сентября, подали прошение военному судье тюрьмы Гуантанамо о признании вины, судья решил провести допрос обвиняемых: убедиться, что они сознались добровольно. Потом вдруг пятеро решили признаться в марте нынешнего года. Все так запутано, а когда американцам сообщают труднопроизносимые для них арабские имена и фамилии "террористов", они полностью теряют ход мысли властей.

Заявленный после 9/11 крестовый поход против терроризма вели методами деревенского полицейского, которому проще всего отыграться на тех, кого именуют "обывателями". Еще президент Гарри ТРУМЭН говорил: "Как только правительство посвятит себя идее подавления голоса оппозиции, у него останется только один выбор: вниз, по пути растущих репрессивных мер, пока он не приведет к террору против всех граждан и не создаст страны, где каждый живет в страхе".

В нынешнем году американцы впервые будут отмечать 11 сентября как День служения и памяти - конгресс и президент Барак ОБАМА в апреле сделали эту инициативу Эдварда КЕННЕДИ законом. День "добрых дел без политических разногласий", как уже окрестили его журналисты, общенациональный субботник. День, который поможет залечить раны потерь восьмилетней давности, добавляют читатели в Интернете, и сделать Америку сплоченнее и сильнее.

Конечно же, граждане страны вспомнят, как 11 сентября 2001-го второе здание Международного торгового центра рухнуло через 102 минуты после того, как в первый небоскреб врезался захваченный террористами самолет. С того дня прошло восемь лет. Разумеется, американцы, как и все нормальные люди, и сегодня боятся атаки террористов. Но они все больше начинают бояться самой Америки - которая уверяет, что с этими террористами борется.