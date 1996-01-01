Спортивную набережную Владивостока вновь отремонтируют

Уже к следующему году лицо Владивостока - Спортивную набережную - жители и гости Владивостока увидят обновленной.

Проект "визитной карточки" уже доводится до ума в городской администрации и к 150-летнему юбилею Владивостока будет реализован. Такое заявление сделал мэр города Игорь ПУШКАРЕВ. Проект включает в себя участок от спорткомплекса "Олимпиец" до гостиницы "Владивосток". Игорь Пушкарев не стал вдаваться в подробности обновленной улицы, однако заметил, что это будет достойным подарком городу к юбилею, сообщает пресс-служба администрации города.