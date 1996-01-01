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Бюджетники справляют новоселье
Ключи от первого трехэтажного дома в новом микрорайоне "Юбилейный" на прошлой неделе получили работники муниципальных бюджетных учреждений, среди которых медики и учителя, представители ряда других профессий. Причем бесплатно. Им из-за невысокого заработка нынче не приходится рассчитывать на покупку собственного жилья, поэтому надо было видеть лица этих счастливчиков, ставших обладателями 33 просторных отделанных "под ключ" квартир - хоть сейчас заселяйся!
Строительство дома обошлось городской казне в 95 млн руб. - и это "пилотный" проект в рамках реализации долгосрочной целевой программы строительства муниципального жилья, которая рассчитана до 2013 года. Квартиры здесь бюджетникам предоставляют на условиях социального найма - по сути, это служебное жилье, без права приватизации, что, впрочем, никого из новоселов не огорчает. Дом построен всего за год, при этом использовали передовые технологии и энергосберегающие материалы, например, несъемную пенополистирольную опалубку, которая отличается простотой монтажа, а также способствует лучшему сохранению в квартирах тепла. Рядом с первенцем микрорайона "Юбилейный" уже вывели под крышу еще один дом, который сдадут к Новому году, заложены фундаменты и других, сообщает пресс-служба мэрии.
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