Парус на двух колесах

Реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" уже несколько лет принимает в качестве гостей владивостокских байкеров. Вот и 5 сентября центр встречал группу мотоциклистов, которая сорганизовалась на форуме "Беспечный ездок".

Байкеры устроили детям уже ставшие традиционными покатушки на железных конях, сыграли в футбол с командой "Паруса надежды" и угостили ребят сладостями. Но самое дорогое - это дружеское общение и внимание, которого так не хватает этим детям.

В "Парусе надежды" гостей ждут всегда.