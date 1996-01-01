Добавь туалет на карту

То, что треть прогрессивного человечества не имеет доступа к нормальным ватерклозетам, всему миру объяснила британская благотворительная организация Water Aid. Представляете, кто-то осваивал выделенный на исследования туалетной темы бюджет и подсчитывал число сортиров на душу населения. Россиянам проблему объяснять не надо, верят на слово.

Туалет типа "сортир"

Знаете ли вы, что по действующим санитарным нормам, установленным Санитарно-эпидемиологической службой, на тысячу жителей должна быть одна общественная уборная!? То есть на весь Владивосток достаточно 60 мест уединения. Правда, обозначенная норма принималась еще в 60-х годах прошлого века, и, по всей видимости, то ли ритм жизни во времена минувшие был другим, то ли уединялись меньше. Ну, по тем же нормам СЭС, в местах проведения общественных мероприятий должно быть предусмотрено две кабинки на 500 человек. Здравомыслящему человеку понятно, что этого во время проведения, например, футбольного матча маловато.

"ЗР" писал про первый открытый чемпионат по шоссейно-кольцевым мотогонкам, который на Змеинке собрал полторы тысячи зрителей. Организаторы, кажется, предусмотрели все, кроме портативных туалетов. Их роль по обыкновению выполняли ближайшие гаражи. Вторая недавняя история. Не так давно вместе с приятелями из Москвы ездила на фестиваль авторской песни "Тин Кан". Так, самое сильное впечатление у приезжих было не от услышанного (фестиваль конечно же удался!), а от чистых, бесплатных туалетов с бумагой, мылом и полотенцами для рук. "Мы часто посещаем знаменитый Грушинский фестиваль, и там ничего подобного не предусмотрено. Народ идет в свободные кусты и на тяготы походной жизни не жалуется", - дивился заезжий гость.

Что ни говори, но история и становление туалета типа "сортир", а также уединительных заведений других типов - это настоящая история быта советского, постсоветского и капиталистического пространства.

Инструкция к применению

Для начала обратимся к прогрессивному зарубежному опыту, не так давно на пальцах объясняла товарищам по туристической группе, как пользоваться японским суперсовременным унитазом. С музыкой, подогретым сиденьем и трубочками для помывки интимных мест. Смейтесь, смейтесь, а мне пару лет назад никто не удосужился объяснить, пришлось инструкцию со словарем осваивать. Зато я чувствовала себя на коне при посещении Тибетского автономного региона КНР, когда на треке "Шигадзе - базовый лагерь Эверест" попутчики европейских национальностей артачились при виде заведения типа "сортир". Или того проще: загородки из подручных материалов, скрывающих уединившихся от взоров водителей проезжающих машин. И я с гордостью вспомнила фразу из бекпекерского путеводителя Lonely planet, что жителей России в Тибете ничем не испугать. А то!

Это про них, теперь про нас. Знакомая в студенчестве подрабатывала гидом-переводчиком у туристов из Поднебесной, приходилось планировать маршрут с учетом не только местных достопримечательностей, но и наличия-отсутствия "посадочных мест" в пределах досягаемости. Но там можно выбирать! А вот у гидов-переводчиков в российских столицах это действительно проблема. Когда автобус, направляющийся в какой-нибудь город Золотого кольца, останавливается у леса и гид, смущенно улыбаясь, говорит туристам из развитых стран: "Мальчики направо, девочки налево".

"На сувенирном развале в Измайлово женщины у кабинок предлагают избалованным цивилизацией иностранцам дополнительные услуги: кусочек туалетной бумаги, немного дезодоранта перед входом (чтобы не упасть в обморок от вони) и водичку из пластиковой бутылки (чтобы те, кто это пережил, могли ополоснуть руки)", - рассказывает один из сотрудников туриндустрии.

В прошлом году власти Сингапура решили опубликовать рейтинг общественных туалетов по пятизвездочной системе. В трехзвездочном должны быть туалетная бумага, мыло и одноразовые полотенца для рук, в четырехзвездочном - картины на стенах и живые растения, но не будем о грустном.

Истории про жизнь

Веселья ради устроила опрос на обозначенную тему среди знакомых. Коллега поведал, как, будучи молодым и холостым, знакомился с хорошенькой девушкой методом доставания из туалета типа "сортир" тогда еще страшно редкий и дорогой сотовый телефон. Говорит, владелица спасенной вещи отблагодарила дорогой туалетной водой. Другой знакомый выдал перл: "С пятого по восьмой классы я обожал общественные туалеты! Помимо "Цой жив", там еще столько интересного можно было почитать на стенах. Как-то в одном общественном туалете на стене я увидел такую суперкрасивую герлу, я в этот туалет специально ходил, чтобы посмотреть на чудо! Потом чудо соскребли, я чуть не плакал.

Конечно, отрицательных отзывов получилось больше. Если перечислять через запятую, то народу не нравится антисанитария (в простонародье кучи и лужи на полу) и запах. С отсутствием туалетной бумаги, воды и мыла все давно смирились. Девушки разного возраста обычно отвечают так: "Я вообще, когда планирую прогулку по городу, всегда в кафе захожу. И не потому, что сильно кофе захотелось, просто там туалет чистый".

Особняком в опросе держался однокашник, не чуждый политики: "Когда будет нужно технично пропиариться, я сделаю кампанию по защите "сортиров" как русской туристической достопримечательности. Ну, и открою несколько чистых общественных сортиров с бесплатной бумагой. По-моему, отличный ход". А что, больше никому пропиариться не надо? Поля на всех хватит...