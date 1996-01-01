Во Владивостоке открыт 19-й "магазин привлекательных цен"

В рамках программы социальной торговли главы Владивостока Игоря Пушкарёва "Город для людей" в районе Змеинки открылся еще один продовольственный супермаркет "Магазин привлекательных цен" (ул. Зои Космодемьянской, 7). Теперь общее число магазинов, которые подключились к программе, - 19.

В новом магазине расширен список "социальных" продуктов (помимо 16 обязательных для всей сети социальной торговли), на которые установлены минимальные торговые наценки: сейчас этот перечень превышает 65 наименований за счет включения в него большого ассортимента соков, разных сортов чая и кофе, кетчупов и консервов. "Социальные" продукты можно узнать по ярким ценникам, их список размещен и в "Уголке покупателя".

Кстати, такой же позиции придерживаются многие предприниматели, расширяя список "социальных" продуктов по собственной инициативе. В ряде магазинов число этих товаров доходит до 40-50 и даже до ста наименований, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Как рассказали в управлении торговли и услуг администрации Владивостока, цены в социальных магазинах на 20-25% ниже среднегородских. В случае возникновения нареканий по работе сети торговых точек "Город для людей" можно обращаться по телефонам управления торговли и услуг администрации Владивостока: 614-488, 22-77-45.