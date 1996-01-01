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Ученые выявили "ахиллесову пяту" ВИЧ
Это открытие дает новую надежду на создание вакцины, сообщает The Times. "Идентифицированы два типа антител, атакующих уязвимое место, которое характерно для многих штаммов ВИЧ", - пишет журналист Марк Хендерсон, напоминая, что ежегодно ВИЧ заражаются около 33 млн человек и более 2 млн от этой болезни умирают.
Пока ВИЧ срывает все попытки создать эффективную вакцину - он мутирует быстрее и легче, чем любой другой известный патоген человека, поясняет издание. Однако ученые надеются победить болезнь, стимулируя формирование в организме нужных антител. Они также надеются с помощью новых методов, которые уже позволили открыть антитела, выявить другие слабые места вируса. Исследования осуществляются консорциумом под руководством старшего вице-президента International Aids Vaccine Initiative (IAVI) Уэйна Коффа. Ценность новооткрытых антител, которые назвали PG9 и PG16, в том, что они опознают неизменные элементы вируса, находящиеся на остром выступе, которым ВИЧ заражает клетки. Следовательно, они, возможно, способны нападать на вирус даже после его мутаций.
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