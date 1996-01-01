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"Мобильники" опасны развитием опухоли головного мозга
Регулярное использование мобильных телефонов представляет серьёзную угрозу для здоровья. Согласно докладу Radiation Research Trust /Великобритания/ и EMR Policy Institute /США/, излучение от мобильных телефонов опасно развитием опухоли головного мозга, причём дети имеют более высокий риск заболевания, чем взрослые.
Исследование действия сотовых телефонов на здоровье началось в 1999 г. По мнению учёных, медицинское сообщество недооценивает риск последствий для здоровья от использования средств спутниковой связи. Дети, подростки и молодёжь являются наиболее уязвимыми для многих видов опухолей головного мозга, поскольку их организм находится в стадии развития и эти возрастные группы наиболее часто пользуются мобильным телефоном.
Согласно выводам специалистов, излучение от мобильных телефонов повышает риск не только рака мозга, но и раковых образований в глазах, опухоли слюнной железы, рака яичка, неходжкинской лимфомы и лейкемии. Эксперты считают, что общественность должна быть в курсе о данных рисках.
В настоящее время почти каждый второй человек на планете пользуется мобильным телефоном ежедневно, а многие носят устройство в карманах одежды близко к телу или кладут телефон около изголовья кровати. Обзор поддержан американскими учёными из Университета Питтсбурга, Колумбийского университета, Университета Олбани, а также российскими коллегами из национального Центра электромагнитной безопасности.
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