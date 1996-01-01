От страха перед ЕГЭ школьников спасут психологи

Органы образования должны уделять внимание психологической подготовке школьников перед сдачей экзаменов в связи с неоднократными случаями самоубийств выпускников из-за низких оценок, полученных по результатам ЕГЭ, сообщил глава Следственного комитета при Генеральной прокуратуре РФ (СКП) по Волгоградской области Михаил Музраев.

По его словам, настороженность регионального СКП вызывают результаты процессуальной проверки, проведенной в текущем году по фактам самоубийств подростков. Так, по итогам первого полугодия два выпускника в Волгоградской области пытались свести счеты с жизнью из-за низких результатов ЕГЭ и боязни этого экзамена.

"На наш взгляд, это говорит о том, что наши дети оказались не готовы к адекватному восприятию результатов этого нововведения, а в работе образовательных учреждений по внедрению и совершенствованию процедуры ЕГЭ особое место должны занимать вопросы психологической подготовки выпускников", - считает глава ведомства.

В обоих случаях это дети из благополучных семей, хорошо учились в школе, а один даже шел на золотую медаль. Причиной свести счеты с жизнью в первом случае послужила двойка, полученная на ЕГЭ, а во втором - панический страх подростка перед этим экзаменом. Детей удалось спасти.

Глава регионального СКП сообщил, что по результатам процессуальной проверки также прослеживаются и неоднократные случаи суицида подростков, увлекающихся неформальным движением "эмо".