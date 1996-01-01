Владимир ФИЛИППОВ, ректор Российского университета дружбы народов:

- В этом году ректоры на себе ощутили преимущества полномасштабного перехода к ЕГЭ и теперь понимают, что против двух главных достижений ЕГЭ - объективной оценки знаний школьников и расширения доступности вузов для детей из регионов - им возразить нечего. Если еще в прошлом году только треть поступивших во многие московские и питерские вузы составляли ребята из регионов, то сейчас все с точностью до наоборот: только треть поступивших из этих мегаполисов. Сто баллов по ЕГЭ получают дети из простых семей.

Ирина ХАЛЕЕВА, ректор Московского государственного лингвистического университета:

- Пытаясь реализовать идею равнодоступности высшего образования, и учитывая также неблестящую демографическую ситуацию в стране, боюсь, что мы сейчас разрушаем культурно-образовательную ситуацию по всей России. Получился огромный отток студентов в Москву, в Санкт-Петербург. По моему опыту, 90% выпускников уже не вернутся в регионы.