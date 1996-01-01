Должникам во Владивостоке ограничат теплоснабжение

До наступления холодов остается всего месяц, однако не все потребители из числа физических лиц рассчитались с компанией за тепло, полученное прошлой зимой. Совокупный долг жителей Владивостока, Артема и Партизанска - городов, где "Приморские тепловые сети" являются основным поставщиком тепловой энергии, составляет на сегодня более 700 миллионов рублей.

Руководством ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" ("ДГК") принято решение об ограниченном предоставлении услуг отопления абонентам-должникам, сообщает пресс-служба филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК". Это означает, что с наступлением отопительного сезона филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" ограничат теплоснабжение в домах-должниках. В то же время за счет этого компания сможет создать более комфортный температурный режим в домах исправных плательщиков.

В "черные списки" компании уже попали 175 домов Владивостока. Общая сумма долга за тепло по ним составляет более 150 млн руб. В списки на ограничение теплоснабжения попали дома, в которых более 30 процентов жителей являются хроническими должниками, а также дома, общая задолженность которых составляет более 1 млн руб. В некоторых из них более половины жильцов не платят за тепло. В течение ближайших дней жители проблемных домов получат предупреждения от компании.