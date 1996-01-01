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Трудовая перемена
Обязан ли школьник дежурить, какие работы он может выполнять и какое наказание ему грозит в случае отказа? Казалось бы, плевый вопрос: почему бы ученикам не поправить парты, не собрать за собой "отработанные" шпаргалки, не выбросить мусор и с веником или тряпкой не привести свой класс в порядок? Ан нет!
Именно вопрос приобщения учеников к общественному внутреннему школьному труду стал предметом прокурорского реагирования и целого расследования в одном уральском городе. Родители учеников посчитали себя и своих детей незащищенными в правах и обратились в органы надзора, забыв, как сами, будучи школьниками, убирали пришкольную территорию.
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга опротестовала правила школ, по которым учащиеся должны были убирать классы и ходить на субботники. Теперь ни один учитель не имеет права назначить дежурного против его воли.
А что думают по этому поводу приморские учителя и школьники, а также их родители?
Елена АВРАМЕНКО, директор МОУ "Гимназия №1":
- Ничего криминального в приобщении детей к общественно-полезному труду нет. У нас, как много лет тому назад, остались дежурства. Наши дети знают, что класс за них никто не уберет, что территория не только прилегающая к гимназии, но и за ее пределами, закрепленная за нами, также наша вотчина. Так что, я считаю, шум, поднятый вокруг школьного детского труда, как и сама проблема, высосана из пальца. Никакого рабства, а уж тем более силового воздействия на детей нет и быть не может. В этом плане родители с нами солидарны: общественно-полезный труд, который, кстати, законом не запрещен, если на то есть разрешение родителей, необходим.
Инна САЙЧУК, завуч МОУ "Гимназия №1":
- Добавлю к словам Елены Евстафьевны, что дети, отказавшиеся от внеклассной работы, сделали свой выбор. Никто их укорять, а уж наказывать и подавно не будет. Это их выбор, и мы его уважаем. Вообще же та работа, которую мы проводим вне стен гимназии, стала доброй традицией, и очень обидно, когда она ломается… Например, мы много лет ухаживали за памятником Морякам торгового флота, погибшим в Великой Отечественной войне. Каждый год восьмые классы несли свою трудовую вахту, а в этом году из-за строительства моста памятник перенесли. Так вот, наши дети посчитали себя оскорбленными! Как так, много лет восьмые классы сначала школы №1, а сегодня гимназии ухаживали, а мы теперь не у дел, посчитали они.
Маргарита, педагог:
- Соглашусь, что труд на "благо" чьих-то чиновничьих или карманов отдельных непорядочных школьных бонз, противозаконен и должен пресекаться всеми доступными законными методами. Ничего зазорного в том, что детям прививается любовь к порядку и труду с младых ногтей через уборку класса или школьной территории, я не вижу. Сейчас, когда моя дочь еще учится в начальном классе, необходимые школьные дела делаем мы, родители, но уже сегодня моя дочь знает, что со временем убрать класс или подмести школьный двор придется и ей.
Из своего школьного прошлого я хорошо помню, как мы рвали те же одуванчики, ухаживали за памятниками, даже поездка в колхоз не считалась каким-то принуждением, а то, что кто-то имел с этого какие-то материальные дивиденды, даже в голову не приходило!
Владимир ПУСТОВАЛОВ, инженер:
- Никаких претензий к школе, к учителям никогда не было. С самого начала учебного года все дежурства наших детей спланированы и будут строго проводиться по графику. Соглашусь, что отправка воронежских детей на неделю свеклу собирать, с последующей экспроприацией заработанных денег, - преступление! Но на это есть родительские комитеты, в конце концов, дети приходят и делятся впечатлениями. Так что мы бдим, хотя и доверяем школам.
Евгений, студент:
- Никогда не отказывался помочь школе, ну, а поработать на благо родного класса - святое дело. Нянечек и дежурного столяра-маляра у нас не было…
Наталья ВОЛЧЕНКО, ученица 10-го класса:
- А как же "Школа - наш дом"? Она давно уже стала нашим вторым домом, и если мы будем бояться дядек из прокуратуры и прочих людей, кому заняться нечем, то так и зарастем грязью! Если кто-то считает, что он - "голубая кровь", флаг им в руки. Мы таких индивидов даже не осуждаем. Пусть они сами в себе…мучаются.
Ольга ЛАПУХОВА, учитель:
- В том, что дети убирают за собой хотя бы в родном классе, я вижу только положительные моменты. Может быть, так детей можно приучить к труду, чистоте и пониманию, что чисто "не там, где метут, а там, где не сорят". Мы в школе привлекаем детей к мелким работам, не выходящим за рамки устных договоренностей. Если посмотреть, то в нашей школе хоть и есть технические работники, но чистота и порядок целиком - заслуга наших учеников.
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