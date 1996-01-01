Когда на Руси было жить хорошо: в 1913, 1985 или 2009?

В качестве базы сравнения использовались 4 показателя. Пройдёмся по каждому из них:

1. ВВП на душу населения (в % от аналогичного показателя США)

Не секрет, что весь XX век мы отставали в качестве жизни от экономики США, и, поскольку формально это по-прежнему сильнейшая экономика (наряду с Китаем), будем ориентироваться на соотношение российского и американского ВВП.

1913 - 34,1%;

1985 - 42,0%;

2009 - 35,1% (с учётом падения ВВП в США и в России).

Таким образом, лучше всего мы выглядели в 1985 году по этому показателю.

2. Прямой курс рубля

1913 - 1 рубль равен 0,51 доллара;

1985 - номинальный курс (установлен без рыночных связей);

2009 - 1 рубль равен 0,03 доллара.

Это говорит о том, что сейчас при выезде за границу мы можем позволить себе в 15 раз меньше товаров, чем в 1913 году на аналогичную сумму (покупательная способность нашей валюты намного меньше сейчас). В этом отношении валютная система 1913 года выигрывает.

3. Уровень безработицы

1913 - 7,8%;

1985 - 1,2% (оценка);

2009 - 8,9%.

4. Цены на оcновные продукты и покупательная способность

1913 - мясо (1 кг) стоит 50 коп., молоко - 8 коп. Средняя зарплата по стране равна 30 рублям. Отсюда на средний заработок можно купить 60 кг. мясопродуктов или 375 литров молока.

1985 - мясо (1 кг) стоит 2 руб. 10 коп., молоко - 32 коп. Средний заработок - 180 руб. Итого: 85 кг. мясопродуктов или 562 литра молока.

2009 - мясо (1 кг) стоит 220 руб., молоко - около 23 руб. Средняя начисленная зарплата по России равна 18 000 рублей (Росстат). Итого: 81, 8 кг мясопродуктов и 782 литра молока.

Итог: в 2009 году наша покупательная способность (то есть сколько мы можем купить товаров на средний заработок) больше, чем в 1913 г., и примерно равна 1985 году. Но в 2009 году мы тратим от 25 до 40% дохода на образование, здравоохранение и ЖКХ. В 1985 году первые две статьи были практически нулевыми, услуги ЖКХ занимали долю менее 10%. Но в 1985 году системы кредитования не было - поэтому все покупки делались за счёт располагаемого дохода.

Итак, 1985 год выглядит предпочтительнее за счёт развитой социальной сферы - в этом большой плюс. При этом цены на продукты росли пропорционально - объём возможных покупок в целом сопоставим: что в 2009, что в 1985 году, при этом товарный ассортимент несравненно больше сейчас. Минус нашего времени - в резком росте доли услуг в составе расходов; в росте безработицы - что в принципе очевидно. Развитие кредитования способствовало более быстрому росту качества жизни, но платность кредитных денег нужно тоже учитывать.

Вывод: потребляем мы сейчас больше, чем в 1985 году (при среднем уровне оплаты труда, пенсионная ситема - это отдельный анализ), и можем позволить себе более качественные продукты, можем осуществлять долгосрочные покупки в разы быстрее (правда, расплачиваться за них приходится долго).

Экономика по-прежнему моноотраслевая - в 1913 году перекос был в сторону сельского хозяйства (54,5% ВВП), в 1985 году - в сторону тяжёлой и оборонной промышленности, в 2009-м основа - это топливный сектор (68,0% экспорта).

Источник: finance-chel.ucoz.