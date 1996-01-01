"Горячая линия" поможет приморцам разобраться в вопросах ОМС

В территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Приморского края открывается "горячая линия" по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи в лечебных учреждениях региона. Ее телефон: (4232) 40-19-58.

Эта акция направлена на оказание информационной помощи жителям края по вопросам доступности бесплатной медицинской помощи. Позвонив по телефону, можно получить необходимую консультацию или оставить свое обращение. Предлагается сообщать о проблемах, связанных с оформлением или заменой страхового медицинского полиса, получением бесплатной медицинской помощи, а также качеством оказанных медицинских услуг. "Горячая линия" будет работать с 7 по 11 сентября с 10.00 до 12.00 часов, сообщает пресс-служба ГУ ТФОМС ПК.