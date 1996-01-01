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Гидрометеорологи обменяются опытом и отметят юбилей Примгидромета
Всероссийское обучающее совещание-семинар на тему "Опыт внедрения на государственной наблюдательной сети новых технических средств в рамках проекта "Модернизация и техническое перевооружение учреждении и организаций Росгидромета" пройдет в Приморгидромете с 8 по 10 сентября.
Кроме того, 10 сентября в зале Приморской краевой филармонии соберутся по случаю 75-летия Примгидромета работники гидрометслужбы, участники совещания, представители органов краевой и муниципальных властей.
Мероприятие такого масштаба впервые намечается во Владивостоке: в совещании примут участие руководство Росгидромета, руководители управлений, директора и ведущие специалисты региональных центров, зарубежные представители, в частности, из Германии.
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