Гидрометеорологи обменяются опытом и отметят юбилей Примгидромета

Всероссийское обучающее совещание-семинар на тему "Опыт внедрения на государственной наблюдательной сети новых технических средств в рамках проекта "Модернизация и техническое перевооружение учреждении и организаций Росгидромета" пройдет в Приморгидромете с 8 по 10 сентября.

Кроме того, 10 сентября в зале Приморской краевой филармонии соберутся по случаю 75-летия Примгидромета работники гидрометслужбы, участники совещания, представители органов краевой и муниципальных властей.

Мероприятие такого масштаба впервые намечается во Владивостоке: в совещании примут участие руководство Росгидромета, руководители управлений, директора и ведущие специалисты региональных центров, зарубежные представители, в частности, из Германии.