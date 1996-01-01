На газовом фронте вновь взрыв в жилом доме

5 сентября в 4.17 утра в Хабаровске по адресу улица Шимановская, дом 3, кв. 43 прогремел взрыв, предположительно вновь взорвался бытовой газ. Это десятиэтажный панельный дом, сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе МЧС Хабаровского края. И на момент прибытия первого пожарного расчета было видно открытое пламя в квартирах первого и второго этажей, имеются разрушения перекрытий и стен дома, в месте взрыва пол ушел в подвал. В общем повреждены 3 квартиры 1-го этажа, в подвальном помещении - коммуникации, теплосети, водопроводы. В результате ЧП пострадали 7 человек, 3 из них остаются в больнице. Весь подъезд эвакуирован.