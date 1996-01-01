13 рублей за проезд в муниципальном автобусе

2 сентября на внеочередном заседании комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края был установлен предельный максимальный тариф за проезд пассажира и провоз багажа для МУП "Хабаровское автотранспортное предприятие №1" в размере 13 рублей по краевому центру. Председатель комитета Михаил БОГДАНОВСКИЙ отметил, что при этом плановая рентабельность предприятия составит 13,4%. Однако конечное решение о цене билета в муниципальных автобусах и сроках его введения - за мэрией Хабаровска. Напомним, что в Биробиджане цена проезда в автобусах - 10 рублей, во Владивостоке - 11 рублей, хотя муниципальных автобусов там нет.