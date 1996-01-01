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Горячая вода на подходе
5-7 сентября после окончания ремонтных работ на теплотрассах горячая вода появится в домах владивостокцев. Поэтому, уезжая на выходные, не забудьте проверить краны.
С 1 сентября филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" возобновил подачу горячей воды потребителям Первореченского, Советского и Фрунзенского районов Владивостока. Однако, по причине работ на теплотрассах по устранению замечаний, выявленных в ходе испытаний, часть домов остается пока без горячего водоснабжения.
В связи с этим "Приморские тепловые сети" уточняют сроки подачи горячей воды.
К 24 часам 5 сентября горячая вода появится у потребителей, расположенных по адресам:
Авраменко, 8; 9а; 17;
Бестужева, 13; 29; 28; 15; 19; 21; 23; 22; 20; 15а; 5;
Верхнепортовая, 32; 30; 20; 38; 40а; 44; 50а; 64а; 66; 25; 9; 9а; 27а; 46; 73; 72/1; 70;
Захарова, 5;
Казанская, 1; 5; 7;
Крыгина, 6; 3; 1; 15; 17; 17а; 28; 30; 34;
Леонова, 33; 21; 21а; 20; 64;
Морозова, 7; 9; 5; 8;
Нижнепортовая, 4;
Пестеля, 5;
Перекопский переулок, 7; 3; 5;
Посьетская, 3а; 5; 11; 13;
Самарская, 10а;
Саратовская, 7; 9; 11; 13; 6; 8;
Сипягина, 15; 26; 22; 31; 30; 32; 33; 34; 28;
Станюковича, 48; 49; 39; 37; 31а; 28; 28а; 52; 54б; 54г; 56; 57/2; 64; 57а;
Стрельникова, 4; 3б; 3; 3а; 8; 6а; 10а; 9; 12;
Чернышевского, 15;
Ялтинская, 18.
На два дня позже, к 24 часам 7 сентября, горячая вода появится у потребителей по адресам:
Алеутская, 29/31; 26/1; 16; 12а; 10а; 8; 2;
Береговая, 3; 8; 6;
Океанский пр-т, 9/11; 10/12; 10б; 8;
Пограничная, 12/3;
Светланская, 22; 13; 17; 35; 31; 38/40; 48; 37; 41;
Семеновская, 8; 7/11; 5/1; 3; 26; 22/24; 20; 30; 32; 34; 36; 25а;
Уборевича, 8; 6;
Фокина, 15; 18; 23/4; 25; 23а; 23/1; 23/2; 27; 22; 31; 29.
"Приморские тепловые сети" обращают внимание горожан на то, что в случае отсутствия горячей воды после указанных сроков, за информацией жителям домов необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию. Именно управляющие компании или иные организации, обслуживающие дом, отвечают за его подключение к системе теплоснабжения, а значит и за появление горячей воды в каждом конкретном доме.
Пресс-служба филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК"
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