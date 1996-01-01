Дальневосточному геологическому институту - 50 лет

4 сентября 1959 г. по постановлению Президиума АН СССР во Владивостоке был создан первый академический институт на Дальнем Востоке - ДВГИ.

За свою полувековую историю в институте сложился многочисленный авторитетный коллектив. Формирование научных кадров шло за счет притока выпускников ДВПИ им. В.В. Куйбышева. Приезжали и молодые специалисты-романтики из вузов Москвы, Ленинграда, Томска. Наиболее квалифицированные из них возглавили лаборатории по основным направлениям деятельности, а первым директором института была назначена доктор геолого-минералогических наук Герой Соцтруда Екатерина Александровна Радкевич. Сегодня структура института насчитывает 13 научных лабораторий, аналитический центр, Сахалинский филиал, геолого-минералогический музей. Подготовку молодых кадров проводит геологический факультет ДВГУ. Если в начале, при создании института, в нем работало 90 сотрудников, из которых было всего 2 доктора и 8 кандидатов, то сегодня здесь трудится 282 работника, из которых 122 научных сотрудника. В их числе есть член-корреспондент РАН, 27 докторов, 56 кандидатов наук и 18 аспирантов. Возглавляет институт академик РАН, крупнейший международный ученый в области геодинамики, петрологии и металлогении Александр Иванович Ханчук.

За развитие отечественной науки, заслуги сотрудники института отмечены наградами Родины. К слову сказать, ДВГИ посетили оба наших президента - М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин. К юбилею института подготовлена фотовыставка, рассказывающая об этапах развития геологии на Дальнем Востоке. Интереснейший архивный материал. Приходите и посмотрите.