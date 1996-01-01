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Бутылочку выбрасывайте! В контейнер
В Советском районе г.Владивостока появились контейнеры для сбора пластиковых бутылок. По подсчетам специалистов пластиковая тара занимает до 50% объема бытового мусора, и к тому же представляет серьезную угрозу экологической безопасности при сжигании.
Компания ООО "Гранула Z", выступившая с инициативой раздельного сбора мусора, провела эксперимент - за месяц в десять установленных контейнеров горожане выбросили 1 тонну пластика.
Проблемой раздельного сбора мусора давно озабочены городские власти, в соответствующей программе сбора и переработки бытовых отходов нововведение прописывалось не раз и не два. Но далее события развивались по предсказуемому сценарию, денег в казне на такой пустяк не было. По словам исполнительного директора ООО "Гранула Z" Александры Мирошниченко, сейчас дело сдвинулось с мертвой точки: "Нам пошла навстречу Управляющая компания Советского района, собранные бутылки вывозятся раз в два дня на наш перерабатывающий завод. Полученная в процессе переработки крошка в качестве вторичного сырья идет на изготовление полиэстеровой нити и упаковки. До 90% сырья экспортируется в КНР, поскольку в регулирующем использование вторичного сырья законодательстве КНР предусмотрены менее жесткие правила".
Инициаторы раздельного сбора мусора полагают, что нововведением должны заинтересоваться другие УК. Контейнер для сбора пластиковых бутылок представляет собой сетчатую пирамиду высотой в человеческий рост, дешевую в изготовлении и простую в использовании.
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