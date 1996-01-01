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Что же все-таки возбуждает женщин?
Согласно последним научным исследованиям, успешная деловая женщина интересуется сексом больше, чем домохозяйка, пишет The Daily Mail.
Оказалось, что высокий уровень тестостерона в крови женщины порождает амбициозность и готовность рисковать, а заодно усиливает либидо, поясняет журналистка Морин Райс.
Таков лишь один из неожиданных фактов, выявленных за последние 10 лет после многочисленных попыток - пока безуспешных - разработать женский вариант виагры, поясняет издание. Ясно лишь, что сексуальное возбуждение у женщин, в отличие от мужского, - феномен запутанный и многослойный, отмечает издание.
Впрочем, данные о связи женского либидо с тестостероном вроде бы свидетельствуют о том, что у женщин вожделение провоцируется теми же факторами, что и у мужчин, - биохимическими реакциями организма. Но психологи решительно не согласны. На их взгляд, сексуальность женщины зависит не только от состояния организма, но и от эмоциональных и социальных факторов, а также от отношений с постоянным партнером. "Если вы невысокого мнения о своей внешности, выросли в чопорной семье, начали сексуальную жизнь с неудачного опыта либо ваш партнер эгоистичен, ленив или попросту неприятный тип, ваше либидо наверняка будет стремиться к нулю", - предрекает издание.
Однако, подчеркивает автор, существует ряд неизбежных биологических факторов. В последнее время сексологи сосредоточились на исследованиях гормонов. Разрабатывается гормональная терапия нового поколения, призванная усилить либидо и устранить проблемы, связанные с интимной жизнью. Некоторые эксперты даже называют эти препараты "последним фронтом женской эмансипации", отмечает издание.
Но никто еще точно не знает, что первично - личность и стиль поведения или гормоны, заявляет психиатр Крис Симпсон. Возможно, это личность и поведение человека подавляют или стимулируют выделение определенных гормонов, а не наоборот. Так, хорошо известно: чем больше вы занимаетесь сексом, тем сильнее вожделение. От длительного целомудрия вожделение угасает, полагает Симпсон. Точно так же у женщины, которая занимается бизнесом, возрастает напористость и вслед за этим растет уровень тестостерона. Сексопатолог Джон Моран ценит гормональную терапию, но подтверждает: иногда сексуальность женщины повышается не от уколов, а всего лишь от комплимента.
Кроме того, вожделение у женщин меняется со временем, причем иначе, чем у мужчин. Мужчина достигает пика либидо в подростковом возрасте, а женщина, по разным оценкам, в 35 лет или еще позже. В молодости женщина испытывает сексуальное влечение к партнерам, которые лучше всего подходят для продолжения рода. Биологи считают, что женщина запрограммирована на поиск физически крепкого и красивого мужчины, который вдобавок способен обеспечить семью. Психологи, со своей стороны, полагают, что вожделение внушают мужчины с хорошими генами, в которых женщины видят хороших отцов и верных партнеров.
Но психологическая близость с человеком, которого ты знаешь много лет, убивает эротическое желание. "Кому хочется заниматься сексом со своим братом или сестрой?" - вопрошает специалист по эволюционной психологии Кристофер Райан. По его оценкам, на втором году совместной жизни вожделение пропадает. Однако некоторые сексологи рекомендуют женщинам заниматься сексом даже через "не хочу". Розмари Бассон из Университета Британской Колумбии обнаружила в результате своих исследований, что в начале интимной связи женщина часто не испытывает ни вожделения, ни отвращения к партнеру, но заводится по мере того, как страсти накаляются. "Сам акт половых отношений восстанавливает у женщины либидо", - полагает Бассон.
Пожалуй, единственное, в чем соглашаются между собой исследователи, - это тезис, что понять женское вожделение, пожалуй, не легче, чем женщину в целом.
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