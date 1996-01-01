Американская психологическая ассоциация опубликовала доклад, в котором утверждает, что гомосексуализм не лечится, и призывает не подвергать гомосексуалистов и лесбиянок терапии с целью сделать их гетеросексуалами, так как это не только бесполезно, но и может привести к депрессии и самоубийству, сообщает ABC.

По мнению психологов, надо выработать новый терапевтический подход к гомосексуализму. В одних случаях надо помочь людям принять свою сексуальную ориентацию как неизбежность, в других - когда гомосексуальность воспринимается слишком травматично, например, из-за несовместимости с религиозными убеждениями - рекомендовать человеку соблюдать целибат или сменить конфессию на более толерантную.

Епископальная церковь США на национальном уровне приняла директиву, отменяющую наказания за гомосексуализм среди своих служителей. Как отмечает корреспондент Анна Грау, чаще церковные деятели занимают другую позицию. Так, один из немногих специалистов, допускающих сочетание гомосексуальности и религии, профессор психологии Уоррен Трокмортон утверждает, что гомосексуальные импульсы - не болезнь, но избавиться от них невозможно. В то же время их можно сублимировать и контролировать, то есть быть геем, но не практиковать гомосексуализм. Ведь для многих пойти наперекор своей системе убеждений - гораздо более травматично, чем отвергнуть свою сексуальность, пишет газета.