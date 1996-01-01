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Израильские женщины требуют предварительных ласк

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Посетители знаменитого тель-авивского рынка "Кармель" могли наблюдать демонстрацию, организованную активистками "Движения за предварительные ласки".

Эти женщины борются с "распространяющимся и набирающим обороты явлением", суть которого в том, что мужчины сексуально не удовлетворяют своих половых партнерш. Активистки утверждают, что большинство женщин ежедневно страдают оттого, что их базовые потребности не удовлетворяются должным образом. Неудовлетворенных женщин на демонстрацию вышло не так уж много, но, по свидетельствам очевидцев, шуму они наделали изрядно. Что, видимо, и требовалось. Девушки принесли с собой плакаты, гласящие: "Предварительная игра - это не футбольный термин", "4play or 4got it!" ("Предварительные игры - или забудь об этом!"). "Нас называют неудовлетворенными, но это не совсем так. У большинства из нас есть партнеры. Просто пришло время что-то изменить", - говорит одна из активисток.

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