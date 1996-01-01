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В Интернете от всего надо предохраняться

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Понятия безопасности в Сети больше нет. Трояны, черви и другие вирусы настолько заполонили Всемирную паутину, что их теперь можно найти даже на надежных сайтах, включая популярные поисковики, блоги, форумы, персональные веб-сайты и развлекательные новостные ресурсы. Эксперты предупреждают, что настали времена, когда доверять нельзя абсолютно никому.

Корпорация IBM обнародовала отчет X-Force, посвященный ситуации с информационной безопасностью в мире за первое полугодие 2009 г. За этот период количество новых ссылок, которые ведут на вирусы, увеличилось в Сети на 508%. Чаще всего вредоносные программы используются для кражи данных и управления зараженными компьютерами. Самые распространенные (55%) - это трояны, предназначеные для кражи данных и управления зараженными компьютерами.

В отчете X-Force также указывается на беспрецедентно высокий уровень распространения в Сети скрытых вредоносных кодов. Чаще всего они используют уязвимости в PDF-файлах. Это говорит о повышении сложности атак, отмечают специалисты IBM.

"Тенденции, отмеченные в отчете, похоже, говорят о том, что Интернет окончательно приобрел все черты Дикого Запада, где никому нельзя доверять", - комментирует Крис Лэмб, директор X-Force. - Сегодня уже нет такого понятия, как безопасный серфинг в Интернете, и не только подозрительные сайты теперь несут ответственность за распространение вредоносных программ. Мы достигли переломного момента, когда риску подвергается каждый пользователь, и каждый веб-сайт стоит рассматривать как подозрительный. Пугающее сближение экосистемы Сети создает благоприятные условия для преступных действий".

Кроме того, эксперты говорят о том, что хакеры становятся все более изобретательными. Например, зарегистрировано резкое снижение объема так называемых "фишинговых" писем. Это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям. В первом полугодии число "фишинговых" писем составило всего 0,1% от общего объема спама против 0,2% - 0,8% за такой же период прошлого года. При этом общий объем спама практически не изменился. Кроме того, преступники решили изменить сферы своей деятельности: если раньше до 90% подобных писем касались банковской информации, то теперь таких лишь 66%.

Между тем эксперты заявляют, что говорить о полном исчезновении угрозы со стороны "фишинговых" писем нельзя. Падение популярности этой тактики среди злоумышленников может быть связано с тем, что пользователи стали внимательнее при работе в Сети, а системы безопасности в Интернете - надежнее. В то же время в IBM отмечают рост случаев заражения компьютеров "троянскими" программами. Это может говорить о том, что киберпреступность решила лишь сменить "орудие преступления".

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