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Школы и вузы ощутили на себе последствия демографической ямы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2009 году в России количество учащихся на всех уровнях образования уменьшится в связи с продолжающимся демографическим спадом, - цитирует Lenta.ru слова министра образования и науки Андрея Фурсенко.

По сравнению с прошлым годом, заявил министр, количество школьников уменьшится на 340 тысяч человек и составит в этом году 12 миллионов 960 тысяч человек. Впервые за 15 лет, уточнил Фурсенко, уменьшится количество студентов в вузах, что тоже связано с демографической ситуацией. В то же время количество первоклассников в этом году увеличится на 150 тысяч человек и, как заверил министр, "эта тенденция будет продолжаться". Согласно исследованию ВЦИОМа, в 2009 году существенно возрастут расходы родителей на "экипировку" школьников.

Так, если в 2005 году подготовка к школе одного ребенка обходилась его родителям в среднем в 6 тысяч 157 рублей, то в этом году взрослые потратят уже 10 тысяч 782 рубля. В 2008 году на приобретение всего необходимого к школе родители среднестатистического школьника потратили 8 тысяч 887 рублей.

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