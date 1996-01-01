Утомленные Сунькой…

Как известно, в феврале этого года народное правительство города Суйфэньхэ китайской провинции Хэйлунцзян пригласило 10 тысяч дальневосточников посетить свой город по случаю 60-й годовщины установления дипотношений между КНР и Россией и проведения в Китае Года русского языка.

Возврат сторицей

Инициатива получила название "Десять тысяч посланников дружбы Дальнего Востока посещают Суйфэньхэ". По этому поводу китайцы даже выпустили юбилейные значки с изображением государственных флагов Китая и России и надписью на двух языках, русском и китайском: "В честь мероприятия по посещению г.Суйфэньхэ именитыми посланниками дружбы РФ".

- Для российских гостей проезд на транспорте, посещение выставок, оформление таможенных документов и проживание в гостинице будут бесплатными, - пообещал тогда мэр Суйфэньхэ ФУ Яньчэн.

Для привлечения "социальных туристов" из России, так официально стали именоваться "десятитысячники", народное правительство Суйфэньхэ выложило 8,75 млн юаней (около $ 1,29 млн). Часть этих средств пойдет российским туроператорам за перевозку и сопровождение туристов, остальная часть - китайским гостиницам и ресторанам - за проживание и питание "именитых гостей".

Между тем эта невиданная щедрость вполне объяснима, как объяснимо и количество "посланников дружбы" - 10 000 приглашенных в Суйфэньхэ. Китайцы, изучив тонкости щедрой русской души, рассчитали все очень точно: если каждый "социальный турист" оставит в Суньке за проданные товары и услуги хотя бы 300 "зеленых", то на круг доход получится уже $3 млн. Это при вложенных в акцию $ 1,29 млн. Выгода, как говорится, налицо! По оценке экспертов, при затрате на каждого "десятитысячника" по $129 в бюджет города Суйфэньхэ возвращаются $200-250, как минимум.

Первая группа "социальных туристов" из Хабаровска, Владивостока и Приморья, всего около тысячи человек, посетила Суйфэньхэ в начале апреля.

Задолбали "социальщики"

Наша группа "именитых посланников" из 44 человек пересекала русско-китайскую границу через КПП "Пограничный" 24 августа. Мы - малая часть второй волны "социальных туристов" и, видимо, самая невезучая, как мы думали наш автобус продержали на границе четыре часа без каких-либо объяснений. Но, как позже выяснилось, таких "невезучих" автобусов, как наш, в тот день было около десяти.

По словам директора туристической компании ООО "ДВ Фрегат-Аэро" Сергея АЛЕКСЕЕВА, нашего туроператора, "нас перевозили "дэшкой", дополнительным автобусом, который не вписывался в транспортные квоты перехода границы, расписанные на месяц вперед".

- В этот раз поехало всего человек 500. Небольшую часть этих людей доставили рейсовыми автобусами, и они без проблем доехали до Суйфэньхэ. Остальным туристам был предоставлен дополнительный транспорт через администрацию края. А дополнительные автобусы могут пройти через границу только в разрыве графика рейсовых автобусов. Есть "окно" больше 15 минут - "дэшка" может проскочить, нет - стоим, ждем, - рассказал "ЗР" Сергей Алексеев.

По его словам, стояния на границе можно было бы избежать, если бы управленческие структуры, выделяя дополнительные автобусы, спустили бы на границу соответствующий документ, дабы избежать проблем, читай, издевательства над людьми. Тем более приглашающая сторона заблаговременно, а не за две недели, предупредила о планируемой акции. Но ни того, ни другого сделано не было. А ведь наверняка все хотели, чтобы было как лучше. …Наше "окно" в Суйфэньхэ появилось, когда среди моих собратьев по несчастью пошел ропот о возвращении автобуса во Владивосток, естественно, с последующим предъявлением претензий организаторам тура. Но далее все было как всегда: угрюмые физиономии российских таможенников и приветливые лица их китайских коллег:

- Спасибо, что приехали!

При переходе через наш пункт пропуска отчетливо запомнилась реплика, брошенная сотрудницей российской таможни:

- Задолбали эти "социальщики"!

Может, у женщины с мужем проблемы, и от этого плохое настроение. А тут мы, счастливые и при деньгах. Короче, таможенницу понять можно. Кстати, согласно коллективной таможенной декларации, в которую мне удалось заглянуть, никто из нашей команды меньше 5000 рублей с собой не вез, а это около $170. То есть китайцы уже в плюсе.

Тем более поездка не совсем бесплатная. За трехдневную путевку (2 ночи, 3 дня) каждый "посланник дружбы" заплатил по 2 тыс. 85 руб. И на том спасибо! Для туристов, приезжающих в Суньку вне "социальной" программы, аналогичная путевка стоит дороже на 1500-2000 рублей.

Что будет с нами дальше?

Сунька встретила нас хорошей погодой, транспарантами в честь 60-й годовщины установления дипотношений между КНР и Россией, юбилейными значками каждому "социальному" туристу, изобилием промтоваров и рукописными табличками "Распродажа". Узрев на груди "именитых посланников" оранжевый "пятак" с флагами КНР и России, торговцы приглашали "корефанов" и "подруг" посмотреть "классный товар". Коммерсанты улыбались, но в их глазах стоял один вопрос: "Что будет с нами дальше?"

По словам нашего переводчика китайца Жени, посещаемость Суйфэньхэ туристами из России резко упала. Если три года назад Сунька ежедневно принимала до 2 тысяч россиян, то сейчас, как сказал Женя, приезжают не более 700 туристов в день. - Раньше только поезд привозил каждый день по 700 русских, а сейчас - не больше 50! Грузовики уезжали от гостиницы, загруженные до кабины, а сейчас туристы несут покупки в руках, - сетует толмач.

Падение интереса россиян к Суйфэньхэ вызвано, во-первых, последствием ликвидации пресловутых "помогаек", во-вторых, ограничением веса вывозимого товара, опустившегося с 50 до 35 кг, из них только 15 кг бесплатно. В-третьих, Сунька не интересна для настоящих туристов, какими бы пестрыми плакатами и рекламными щитами ее ни украшали, как бы нам ни расписывали прелести ее ресторанов, бань и саун. По словам директора туркомпании ООО "ДВ Фрегат-Аэро" Сергея Алексеева, "туристов в Китай не стало меньше. Просто настоящие туристы, не "шопники", едут мимо Суйфэньхэ, потому что там негде отдыхать".

И с ним нельзя не согласиться. Суйфэньхэ - город-новодел: здесь нет исторических и культурных памятников, как, к примеру, в Пекине, Харбине или Даляне. И на роль города-курорта Сунька тоже не годится. Можно сказать, что Суйфэньхэ выполнил свою историческую миссию международной барахолки, а что дальше - никому неведомо. Все эти минусы плюс набирающая обороты популярность Хунчуня и Муданцзяня, а также падение рубля по отношению к юаню, несомненно, негативно отразились на бизнесменах Суйфэньхэ всех уровней: от хозяина лавочки до владельца крупного универмага. Поэтому информация о приезде "тысячи коммерсантов из России", именно так нас рекламировали по местному ТВ, подняла в Суньке настроение и вселила надежду. На несколько дней.

- Когда кончится кризис? Почему ПУТИН не хочет, чтобы русские люди покупали китайские товары? - вот два вопроса, наиболее часто задаваемые мне китайскими предпринимателями. Некоторые, более политически подкованные, переводили стрелки на Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Мол, это он виноват в снижении покупательской способности русских туристов.

Отшучиваясь, я назвал разные сроки, от года до 10 лет. Коммерсанты не хотели ждать ТАК долго: слишком много средств и надежд они вложили в развитие своего бизнеса, в обустройство своего города "под русских". Взять хотя бы новый международный автовокзал, где пассажиры садятся в автобусы, что называется, не выходя из помещения. Его строили с прицелом в светлое будущее, но пришел кризис... И сегодня практически все "супермагазины" под его крышей пустуют, нет покупателей.

За чей счет гуляем?

Город лавочников и кулинаров преобразился, хотя его архитектура внешне осталась прежней. Если не считать новостроек... Изменилось, скажем так, внутреннее наполнение зданий Суньки. К примеру, где еще пять месяцев назад была "Аптека", сейчас магазин обуви. А на месте магазинчика, некогда торгующего джинсами, обосновалась точка "Оптовой и розничной торговли обувью. Все размеры". Но эти метаморфозы понятны: аренда помещения растет, выживает сильнейший.

И еще одна примета времени: в универмагах и магазинчиках Суньки очень мало товаров новых моделей и фасонов. И дело здесь не в межсезонье. Торговцы признаются, что не рискуют закупать новый товар, поскольку старый еще не распродали. Кроме того, они очень боятся нового повышения курса юаня к рублю. Если это произойдет, то, как вполне конкретно и чисто по-русски выразился хозяин бутика верхней одежды в универмаге "Цзюйюань", "всем будет пи…ц". При таком соотношении юаня к рублю поездки в Суйфэньхэ за товаром вообще теряют смысл.

Между тем на октябрь запланирован очередной десант российских "социальных" туристов в Суньку. По всему, он будет самым многочисленным, так как квоту на "именитых" гостей мы еще не выбрали, а конец акции "Десять тысяч посланников…" 31 декабря 2009г. Надо полагать, что китайцы ее пролонгируют. И, возможно, увеличат число посланников. Они найдут для этого причину, поскольку конца кризиса не видать, а выживать как-то надо. А нам же остается только потуже затянуть пояса и завидовать находчивости жителей Поднебесной, решающих свои финансовые проблемы за чужой счет. Точнее, за наш с вами.