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В Приморье исследуют проблему табакокурения
Табак - один из самых опасных и коварных убийц в мире: ежегодно он становится причиной смерти более 5 млн. человек. Эксперты предсказывают, что при сохранении темпов его потребления до 2020 года это число вырастет до 10 млн. человек ежегодно.
В России также сложилась очень напряженная ситуация, связанная с резким ростом употребления табака и вызываемых им заболеваний: каждый год преждевременно умирают более 400 000 курящих людей. При этом распространенность курения среди мужчин в разных регионах страны составляет 53-82%, среди женщин - 13-40%, а среди подростков - 41% у мальчиков и 30% у девочек (средний возраст начала курения составляет 10 лет!). Во многом этому способствует отсутствие четкой национальной стратегии по борьбе с табакокурением, основанной на научных доказательствах.
Возможно, масштабный опрос россиян по выявлению отношения к потреблению табака, что проводится в 60 регионах страны, поможет изменить ситуацию к лучшему? Так, исполняя обязательства, связанные с присоединением России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, Минздравсоцразвития совместно с Росстатом и Информационно-издательским центром "Статистика России" проводят в 60 регионах страны опрос взрослого населения по выявлению отношения к табакокурению. На территории Приморья это исследование проводится с 28 августа по 18 сентября.
В опросе принимают участие жители Владивостока, Арсеньева, Артема, Спасска-Дальнего, а также Октябрьского, Спасского, Уссурийского, Хорольского и Черниговского районов. Всего будут охвачены представители 200 домашних хозяйств - по сто в городской и сельской местности. С ними работают семь специально подготовленных интервьюеров.
Анкетирование проводится по принципу Глобального опроса взрослого населения о пользовании табачными изделиями (GATS). Индивидуальная анкета содержит вопросы о стаже курения и попытках отказаться от него, использовании некурительного табака, финансовых затратах на табачные изделия, рекламе в СМИ и личном отношении к потреблению табака. По заверению Приморскстата, вся полученная информация конфиденциальна и будет использоваться исключительно в научных целях. На ее основе Министерством здравоохранения и социального развития будут разработаны новые оздоровительные программы для россиян и приняты эффективные профилактические меры.
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