Начинается вакцинация детей от вируса гриппа

На сегодняшний день в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" муниципальными учреждениями здравоохранения Владивостока получено 19 258 доз вакцины "Гриппол плюс".

14 258 доз предназначены для прививок против гриппа организованных детей дошкольного возраста с трех лет, посещающих детские дошкольные учреждения и интернаты.

Еще пять тысяч доз поступят в городские школы и будут направлены на прививки более взрослых ребят перед началом учебного года. В городских поликлиниках и дошкольных учреждениях уже развешаны объявления для родителей о том, что они должны дать согласие на прививку ребенка в письменном виде. Для большинства детей вакцинацию проведут непосредственно в детских садах, прививки будут делать медработники детских садов и интернатов, первые уколы начнут ставить уже в конце этой недели. Если по каким-то причинам ребенок не смог пройти вакцинацию, прививку от вируса гриппа ему можно сделать в поликлинике по месту жительства.

Как рассказали в управлении здравоохранения администрации Владивостока, эта первая поставка вакцины, партии препарата "Гриппол плюс" еще будут приходить, что позволит охватить прививочной кампанией как можно большее количество детей. В этом году вакцинацию от вируса гриппа начали раньше (обычно кампания стартовала с 1 октября) для того, чтобы не допустить массовых заболеваний в детских коллективах, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.