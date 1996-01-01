Доплаты за классное руководство в РФ в 2009 году увеличены на 138 руб.

Дополнительное вознаграждение учителям за классное руководство в 2009 году выросло в среднем на 6,5% и составило 2,125 тысячи рублей, сообщил вице-премьер РФ Александр ЖУКОВ.

"С учетом всех надбавок и софинансирования со стороны регионов средний размер дополнительного вознаграждения учителям за классное руководство возрос на 6,5% (в реальном выражении - 138,12 рубля)", - сказал Жуков в ходе видеоконференции с регионами по итогам реализации приоритетных нацпроектов в первом полугодии.

По его словам, средняя зарплата учителей в школах, перешедших на новую систему оплаты труда, в первом квартале 2009 г. выросла в 1,36 раза и составила 17,4 тыс. руб. В 2008 г. в среднем зарплата учителей в этих школах составляла 12,8 тыс. руб.