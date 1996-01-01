В Министерстве образования теперь пьют "вкусное кофе"

С 1 сентября вступает в силу приказ Минобразования, определяющий список словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка. "Вкусное кофе" отныне не будет ошибкой.

Статус официальных получили четыре словаря - "Орфографический словарь русского языка" Б. Букчиной, И. Сазоновой и Л. Чельцовой, "Грамматический словарь русского языка" под редакцией А. Зализняка, "Словарь ударений русского языка" И. Резниченко и "Большой фразеологический словарь русского языка" с комментарием В. Телия.

То, что у кофе теперь есть не только мужской, но и средний род, в частности, признает орфографический словарь под редакцией Букчиной. Кроме того, теперь правильно писать и говорить "бра'чащиеся", а не "брачу'ющиеся". "Интернет", по новым правилам, нужно писать с большой буквы, а название боевого искусства - не "каратэ", а "карате". Что касается ударений, то теперь официально можно говорить "догово'р" и "до'говор", "йо'гурт" и "йогу'рт", "по сре'дам" и "по среда'м".

Критики же замечают, что список Минобразования получился очень кратким и в него попали лишь словари издательства "АСТ-пресс", а, к примеру, справочника Розенталя в нем нет. Отметим, что до недавнего времени понятие официальных справочников русского языка, признанных учеными и государством, отсутствовало.