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Со дня аварии в Чажме прошло уже 24 года

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В августе исполнилось 24 года со дня трагедии в бухте Чажма. 10 августа 1985 года в бухте Чажма произошла авария ядерной энергетической установки на одном из атомоходов Тихоокеанского флота, сообщает сайт ПТР.

До сих пор масштабы этой маленькой ядерной катастрофы официально никем не определены, она все еще находится под завесой тайны. Авария в бухте Чажма была своего рода предтечей самой страшной в истории человечества ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Если бы чажминская трагедия сразу получила верную оценку, многих непоправимых ошибок удалось бы избежать, когда грянул Чернобыль.

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