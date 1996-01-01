Вселенная с лицом Венесуэлы

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная 2009", проходившего 24 августа на Багамских островах, стала 18-летняя представительница Венесуэлы Стефания Фернандес, сообщает агентство Рейтер.

Церемония финала 58-го по счету конкурса "Мисс Вселенная" проходила в отеле Atlantis Paradise Island на Багамских островах. Корону новой обладательнице престижного титула вручила ее соотечественница Дайана Мендоза, ставшая победительницей этого конкурса в прошлом году. Титул "Вице-мисс Вселенная 2009" достался представительнице из Доминиканской республики Аде Айми де ла Круз , "Мисс Конгениальность" стала красавица из Китая, а девушка из Таиланда была отмечена званием "Мисс Фотогеничность". Представительница России, "Мисс Россия 2009" София Рудьева из Санкт-Петербурга не попала в число 15 финалисток.

Победительница "Мисс Вселенная" получит призы от спонсоров, контракт от организаторов конкурса и станет "лицом Мисс Вселенной" на ближайший год.