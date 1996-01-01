Произошла ли в Приморье утечка радиации?

Две недели назад "ЗР" поделился с читателями новостью о том, что в Приморье, возможно, произошла утечка радиации на одном из объектов Тихоокеанского флота. Заметка вызвала большой резонанс. Мы попытались проверить информацию своими силами, а также с привлечением независимых специалистов по этому вопросу, и вот что удалось выяснить.

Конечно, ни о каком взрывообразном выбросе радиации (типа аварии в Чажме) и речи нет. Иначе это было бы зафиксировано не только в России, но и за рубежом. Такого радиационного шила в мешке не утаишь. По всей видимости, поводом для слухов стала достаточно серьезная ситуация, которая складывается на технической базе ТОФ в бухте Павловского, что близ Фокино. Как нам стало известно, несколько (независимые экологи говорят о двух) находящихся здесь в режиме отстоя списанных атомных подлодок вроде как дали течь, потихоньку выпуская в прибрежную воду радиоактивные отходы. Хотя непонятно: если такие течи есть, свежие ли они или "рутинные", ведь чего греха таить - атомное наследие советской эпохи уже давно мучит флот.

Кроме того, опять же по слухам, на берегах этой бухты в июне нашли несанкционированную свалку радиоактивного мусора, фонящего на всю округу. Правда, Приморгидромет в своем отчете говорит о том, что "в течение 2-го квартала на территории Приморского края случаев высокого радиоактивного загрязнения (ВЗ) окружающей среды не зафиксировано" . Однако нам доподлинно известно, что в Приморье в августе находилась делегация одного из столичных институтов, специализирующихся по радиационной теме. И работала она как раз в районе Фокино. Плановый ли это визит экспертов или экстренный, выяснить было затруднительно.

Как бы то ни было, признаем, что атом - штука чрезвычайно опасная и попытка закрывать глаза или пытаться утаить факты даже мелких ЧП со временем может выйти боком всем нам. Например, один эколог сообщил "ЗР": "Я не знаю, насколько серьезна ситуация в бухте Павловского, но на всякий случай в радиусе двадцати километров от нее я бы не купался".