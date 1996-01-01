Радиация в Приморье в норме

На 33 пунктах Государственной сети наблюдений (ГСН) за радиоактивным загрязнением окружающей среды Приморского УГМС производятся ежедневные наблюдения за уровнем гамма - излучения на местности в установленные сроки.

По сообщению Минобороны, 25 мая 2009г. на территории КНДР был произведен подземный ядерный взрыв. В связи с этим в период с 25.05.2009г. по 31.05.2009 г. был введен режим чрезвычайной ситуации на 4 пунктах ГСН, расположенных на юге Приморского края - МГ -II Владивосток, МГ -II Барабаш, МГ -II Посьет, МГ -II Находка. Измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма - излучения на этих пунктах проводились через каждые 3 часа.

Среднемесячные значения МЭД на станциях края варьировали в пределах 3- 18 мкР/час. Максимальные значения МЭД наблюдались в апреле на станции МГ - II Турий Рог. На территории г. Владивостока МЭД в течение квартала находилась в пределах 14-16 мкР/час. Полученные данные полностью согласуются с гамма-фоном Приморского края и находятся в пределах нормы природного гамма - излучения.

С 17 апреля 2009 г. возобновился отбор проб атмосферных аэрозолей на станции Садгород (Владивосток). В период режима чрезвычайной ситуации была организована оперативная доставка проб атмосферных аэрозолей в региональную лабораторию мониторинга радиоактивного загрязнения для проведения гамма - спектрометрического и радионуклидного экспресс - анализов.

В течение 2-го квартала на территории Приморского края случаев высокого радиоактивного загрязнения (ВЗ) окружающей среды не зафиксировано, сообщает пресс-служба Примгидромета.