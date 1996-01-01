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Новый аэропорт будет в Кневичах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ночь с 26 на 27 августа при свете прожекторов состоялась закладка мемориальной капсулы в фундамент будущего аэровокзального комплекса Владивостока. Фактически заново построенный аэропорт на новом месте в Кневичах станет крупнейшим и самым современным авиа-хабом на Дальнем Востоке России.

В закладке капсулы приняли участие вице-премьер правительства России Игорь ШУВАЛОВ, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, генеральный директор Международного аэропорта Шереметьево Михаил ВАСИЛЕНКО и представители инвесторов.

Торжество вообще-то намечали провести днем. Но график Игоря Шувалова оказался чрезвычайно плотным, и он прибыл на семь часов позже запланированного времени. Приморские чиновники и журналисты терпеливо ждали в компании с немецкими строителями, которые, по неофициальной информации, и стали авторами идеи закладки капсулы по старому национальному обычаю. Приморская погода преподнесла сюрприз - хлынул ливень. Пусть и за полночь, пусть и при свете прожекторов, но капсулу закопали и даже отметили банкетом с официантами в белых перчатках под отличным тентом, который захватили предусмотрительные немцы.

Напомним, правительство приняло решение о реконструкции аэропорта Владивосток в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Причем инвестиции вкладывают частные компании, а не бюджет. Львиную долю средств - $175 - млн выделяет "Международный аэропорт Шереметьево", которому передан государственный контрольный пакет акций "Международного аэропорта Владивосток". Инвестиционным партнером "МАШ" стала "Группа Альянс" в лице ее подразделения "Альянс-Пром", которое также является акционером аэропорта. "Альянс" инвестирует порядка $50 млн в создание нового топливо-заправочного комплекса ЦЗС и грузового терминала аэропорта.

Проектирование и строительство пассажирско-грузового терминала аэропорта "Владивосток" площадью около 50 тыс. кв. м доверено германской компании Hochtief AG. Она входит в пятерку крупнейших в мире фирм по строительству аэровокзальных комплексов. Компания обещает использовать энергосберегающие и экологически безопасные технологии. Фасад сконструирован таким образом, чтобы служить теплоизолирующим солнцезащитным козырьком.

Новое 4-этажное здание аэровокзала построят на противоположном конце взлетной полосы, где и садятся самолеты. Так что воздушным судам не нужно будет после приземления ехать к аэровокзалу через все поле, что сэкономит топливо и время. Пассажирам тоже станет значительно удобнее.

- В здании аэровокзала предусмотрены магазины, рестораны, службы связи, фотоуслуги, интернет-кафе и прочие удобства. Около 30% площадей терминала будет предназначено для неавиационной деятельности. Будут также две гостиницы, - сообщила пресс-служба аэропорта.

К новому зданию аэровокзала строители проложат автомобильную дорогу, около 2 км, которая соединит его с существующей трассой. Подведут железнодорожную ветку. Кроме того, аэропорт получит новый цех бортового питания, новое, более совершенное светосигнальное оборудование, обновленные взлетно-посадочные полосы и даже собственную энергоподстанцию.

К саммиту аэропорт сможет обслуживать до 1240 человек в час на международных рейсах и 1360 пассажиров в час - на внутренних. По плану, к 2030 году он сможет принимать до 9 млн человек в год.

Что касается визита первого вице-премьера 21-22 августа, то Игорь Шувалов побывал на объектах о. Русский, в пос. Аякс и поспешил успокоить жителей и строителей. По его словам, сокращения финансирования подготовки к саммиту АТЭС не планируется.

"Многое сделано для того, чтобы строительство объектов шло по графику, - отметил Игорь Шувалов после осмотра площадок. - Ведется подготовка под бетонирование фундаментов будущих зданий, возводятся не только объекты саммита. Развернуто создание системы технологических и временных дорог, которые обеспечат своевременную доставку стройматериалов и техники. Остаются некоторые сложности с доставкой грузов на остров, некоторые услуги по стоимости завышены, но в целом все вопросы решаемы, и мы на рабочем совещании наметили пути выхода".

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