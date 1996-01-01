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Полпред пожелал школьникам усердия, а учителям - выдержки и терпения
Виктор Ишаев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, поздравил дальневосточников с Днем знаний и началом нового учебного года, одчеркнув, что от того, как мы с вами сегодня относимся к образованию, зависит будущее России.
В этом году, отметил он, более 2700 учебных заведений округа откроют свои двери, 665 тысяч учеников сядут за парты, из которых 66 тысяч - первоклассники. В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" за три года действия нацпроекта существенно обновилась материально-техническая база и учебный фонд образовательных учреждений, повысилась оплата труда учителей, созданы максимально комфортные условия для получения знаний, внедряются новые образовательные стандарты и технологии. Все дальневосточные школы оснащены современным компьютерным оборудованием, подключены к сети Интернет и обеспечены стандартным базовым пакетом лицензионных программ. На это по национальному проекту на Дальнем Востоке было направлено 14 млрд. рублей. Только за шесть месяцев текущего года на оплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в рамках нацпроекта "Образование" было выделено более 640 млн. рублей.
Помимо школ и гимназий, сообщил полпред, в этом учебном году в системе начального и среднего профессионального образования на Востоке России будут обучаться почти 200 000 человек. Именно в технических специалистах нуждается развивающаяся экономика региона. Однако важное место в современном профессиональном образовании занимает высшая школа. Формируются федеральные и национальные исследовательские университеты. Так, сегодня идет строительство корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке, а также прорабатывается вопрос о создании национального исследовательского университета в Хабаровске.
Виктор Ишаев поздравил с 1 сентября всех школьников и студентов, а особенно педагогов, пожелав им "выдержки, терпения вам, дорогие педагоги, и благодарных учеников".
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