Шеф-редактор "Золотого Рога" будет бороться с коррупцией в ДФО

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ утвердил положение и персональный состав окружного Совета по противодействию коррупции. Отрадно, что в списке из 29 фамилий назван и Андрей ПУШКАРЕВ, первый заместитель главного редактора Издательской компании "Золотой Рог", шеф-редактор дальневосточной деловой газеты "ЗР".

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в ДФО, совет сформирован с целью координации действий органов власти, общественности и средств массовой информации по реализации Национального плана противодействия коррупции в пределах субъектов РФ Дальневосточного федерального округа.

Согласно утвержденному полпредом положению о работе Совета, его заседания будут проводиться в открытом режиме не реже двух раз в год и с привлечением экспертов. На заседания могут приглашаться граждане, представители органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, иных общественных объединений и СМИ.

Предполагается, что первое заседание Совета по противодействию коррупции при полномочном представителе Президента РФ в ДФО состоится осенью 2009 года. Напоминаем, что ранее в рамках реализации национального плана по борьбе с коррупцией в аппарате полпреда был установлен телефон доверия - (4212)31-40-00.

Соб. инф.