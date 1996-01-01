"Вода жизни": история длиной в 515 лет

В августе поклонники напитка, называемого в Шотландии символом национального самосознания, отмечают 515-ю годовщину его официального рождения. Основанием для этого служит запись в документах казначейства Шотландии, сделанная 23 августа 1494 года: "Выдать монаху брату Джону 8 боллов ячменя для производства "воды жизни"...". Этот день и принято считать официальной датой появления виски, или uisge beatha, как называли его прародители.

Ему доводилось испытывать разное к себе отношение: от небрежного, когда его считали напитком простолюдинов, - до восторженно-почтительного, когда стоимость бутылки легендарного виски The Macallan Fine&Rare Vintage 60-летней выдержки на одном из аукционов достигла $38 000.

Кстати, в России долгое время существовал стереотип, что Jonnie Walker Red Label - самый лучший бренд виски в мире. На самом деле, все очень субъективно и зависит исключительно от индивидуальных предпочтений. Сегодня только в Шотландии 84 винокурни производят 85 115 разновидностей солодового виски, а ведь существуют еще лицензированные производства в Ирландии и Америке, Канаде и Индии, Китае и Японии... Свои поклонники есть у австралийского Corio и британского Swn y Mor, канадского Wiser’s De Luxe и американского Gentleman Jack, ирландского Middleton Very Rare и шотландского White&Mackay...

Последний, кстати, занимает одну из лидирующих позиций на рынке Великобритании и был удостоен звания "Дистиллер года" на престижном международном винном конкуре International Wine & Spirit Competition. Главная особенность White&Mackay - одного из самых тонких и элегантных смешанных виски - в технологии двойной выдержки: сначала купажируются 35-40 солодовых виски и 6-8 месяцев выдерживаются в дубовых бочках, а затем их смешивают с несколькими сортами зернового виски и разливают уже в хересные бочки, придающие напитку насыщенный цвет и облагораживающие букет вкуса.

Также, говоря о шотландском виски, нельзя обойти вниманием одну из самых престижных и титулованных марок - Macallan (ту самую, что может похвастаться самой дорогой в мире проданной бутылкой). В производстве этого виски используются медные перегонные кубы, чистейшая вода из местных источников, прошедших через горные породы возрастом 550 миллионов лет, при отборе дистиллята берется всего лишь 16% от полученного количества, а выдержка происходит в сделанных вручную из испанского дуба хересных бочках и бурбонных бочках из американского дуба.

А ведь есть еще и Oban, производимый на одной из старейших шотландских винокурен Scottish Highlands уже третье столетье и имеющий мягкий, богатый, очень уравновешенный вкус, с нежными нотами древесного дыма, или элегантный Dalmore Cigar Malt с ненавязчивыми нотами цитруса и хереса - идеальный компаньон лучших сортов табака... И лучше всего знакомиться с многоголосием шотландского виски под "управлением" профессиональных кавистов. Владивостоку, по крайней мере, в этом плане повезло. Те же, кто желают знать об этом напитке еще больше, могут отправиться на его родину - "тропою виски" и увидеть "кухню" любимого скотча.

Для того чтобы по достоинству оценить аромат, вкус и послевкусие виски, его надо правильно употреблять. Это не алкогольный напиток, которым можно "догнаться", и его ни в коем случае нельзя пить залпом - только маленькими глотками. В молодой - 3-8-летний - виски можно добавить лед или колу. Более солидный - например, 12-летний - требует более почтительного отношения. Лед, добавленный в него, убьет всю ценность напитка. А вот чайная ложечка воды комнатной температуры, наоборот, раскроет все грани аромата и продемонстрирует лучшие качества вкуса.

Настоящие гурманы предпочитают следующий способ: выпить чашку хорошего крепкого кофе, согрев вкусовые рецепторы. Сделать глоточек виски и, подержав во рту столько секунд, сколько лет выдержки (отдавая дань уважения каждому году!), "пожевать" его. После чего - кусочек горького шоколада, в дополнение к слаженной симфонии вкуса.