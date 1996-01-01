Сокровища Фаберже надо искать во Владивостоке

В масштабе всемирной истории Владивосток - еще младенец. Тем не менее белых пятен в его истории, как у иного многовекового городища: где ни копни, везде какая-то тайна.

Исчезновение золотых украшений, изготовленных в начале ХХ века в мастерских известнейшего русского ювелира Карла ФАБЕРЖЕ и предназначенных для отправки в Королевство Сиам (ныне Таиланд) через Владивосток, - одна из загадок.

- Сам Карл Фаберже, основатель крупнейшей в мире ювелирной фирмы, никогда не был во Владивостоке. Но здесь проездом, после строительства Транссибирской магистрали, в разное время побывали все его четыре сына - Евгений, Агафон, Александр и Николай. А руководитель Московского отделения фирмы Фаберже Александр бывал во Владивостоке дважды, по пути в Шанхай, - рассказал "ДК" Валентин Скурлов, специалист по антиквариату и ювелирному мастерству, кавалер ордена Карла Фаберже, а также член редколлегий журналов "Антикварное обозрение" и "Русский ювелир". Известно несколько случаев, когда от имени императорского двора в адрес царствующих особ иностранных государств через Владивосток переправлялись посылки с ювелирными изделиями работы фирмы Фаберже. Так, в июне 1897 года император Японии получил от самодержца всея Руси Николая II РОМАНОВА набор для царского стола за 15 тыс. рублей, куда входили часы, зеркало в золотой оправе, ваза агатовая и сервиз. По тем временам это был очень дорогой подарок, по цене эквивалентный 10 кг золота! В те годы 1 грамм золота стоил 1,5 рубля, а полковник получал 120 рублей в месяц. Ювелир средней руки зарабатывал в Петербурге 50 рублей в месяц, в Москве 40 рублей. Карл Фаберже, правда, зарабатывал аки настоящий полковник.

Интересно, что изначально в качестве подарка японскому императору, большому поклоннику лошадей, отправили орловского рысака стоимостью в три тысячи рублей! Но подарочный конь не вынес долгого пути по железной дороге. И тогда взамен околевшего рысака в Страну восходящего солнца послали вазу из яшмы, выточенную на Колыванском заводе и инкрустированную золотом. Ваза благополучно доехала до Владивостока, но когда коробку вскрыли в Иокогаме, выяснилось, что от презента остались лишь мелкие кусочки. Видимо, коробку с вазой где-то уронили.

- Подарок от русского царя упорно не хотел ехать в Японию. Очевидно, предчувствовал приближающуюся войну 1904-1905 гг. Такая же оказия случилась и с зеркалом Фаберже, оно раскололось. А это, как известно, плохая примета, - шутит Валентин Скурлов.

Очень много изделий фирмы Фаберже уходило через Владивосток в Китай к Великому императору, его сановникам и их женам. В 1905-1906 годах Фаберже послал в Харбин партию из 200 украшений для русских офицеров и их жен, каждая вещь стоила не менее 100-150 рублей золотом. Но эти драгоценности не дошли до адресатов, они бесследно исчезли. Валентин Скурлов полагает, что искать их надо в столице Приморья.

- Но самая загадочная история, связанная с украшениями Фаберже и Владивостоком, произошла в 1917 и 1922 годах. Известно, что в январе 1917 г., за месяц до февральской революции, из Петербурга в Сиам была отправлена посылка с украшениями в подарок Сиамскому королю. Карл Фаберже ежегодно отправлял ему 100-150 драгоценных вещей. Торговые отношения Сиама с Россией были налажены с 1907 г. А впервые король Сиама приобрел изделия фирмы Фаберже в 1897 году, когда приезжал в Питер за покровительством к Николаю Второму. Сегодня изделия Фаберже в Сиаме на уровне национальных сокровищ, - рассказывает Валентин Васильевич.

Так вот, две посылки с изделиями фирмы Фаберже для сиамского короля пропали в горниле революции и во время гражданской войны. Тогда казалось, что навсегда. Но в 1922 году их следы обнаружились в одном из банков Владивостока. Последний командующий белогвардейскими частями на Дальнем Востоке генерал Михаил ДЕТЕРИКС их изъял и незначительную часть украшений продал китайцам для приобретения фуража и продуктов. Остальные он оставил во Владивостоке, так как его частям предстоял тяжелый переход в Харбин через Маньчжурию. При этом письменно поклялся честью офицера вернуть России сокровища. Но куда он спрятал остальные сокровища Фаберже, генерал не сообщал.

В 1926 году в одном из банков Шанхая были найдены золотые украшения с клеймом Фаберже. Есть даже список этих вещей. Валентин Скурлов считает, что это драгоценности из посылки для сиамского короля. Остальную часть, полагает ученый, следует искать во Владивостоке. Потому как больше они нигде не всплывали, в том числе и на аукционах "Кристи" и "Сотбис".