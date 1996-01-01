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Порядок приема в вузы в 2010 году определится до 1 октября

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Окончательная оценка введения ЕГЭ и приема в вузы по новым правилам будет дана в октябре.

Об этом заявил министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО, выступая в Хабаровске на итоговой конференции "Основные направления развития национальной общеобразовательной инициативы "Наша новая школа".

Он сообщил, что по поручению президента страны создается комиссия по оценке результатов единого госэкзамена. "Не позже чем в октябре окончательное решение будет принято, - сказал он. - Наверняка будут какие-то вещи, которые кому-то не понравятся, но решение будет окончательным".

Министр уверен, что с учетом сложной демографической ситуации в стране особо важное значение приобретает "качество подготовки учащихся именно в школах". По словам министра, "изменения в структуре приема в вузы, увеличение количества бюджетных мест по техническим отраслям связано с реальной экономикой". Некоторое уменьшение количества бюджетных мест по другим направлениям будет и дальше. "Мы имеем долгосрочный прогноз и видим, что к 2015 году из экономистов будет востребован каждый третий, а в юриспруденции - только каждый четвертый из выпускников", - отметил Фурсенко. Он жестко отреагировал на предложение заместителя председателя Совета директоров ссузов Сахалина Ирины Герасимовой расширить количество обязательных ЕГЭ, прибавив к нынешним русскому языку и математике еще и литературу. "Третьего обязательного ЕГЭ не будет, - заявил Фурсенко. - Ведь в этом случае мы и вовсе отобьем у школьников стимул изучать естественные науки. У нас и так все повально идут в гуманитарии".

Андрей Фурсенко также сообщил, что порядок приема в вузы на 2010 год будет пересмотрен и утвержден до 1 октября. После этого он меняться не будет.

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