Самый плохой день недели

Сотрудники Университета Вермонта Кристофер Данфорс и Питер Доддс проанализировали 2,4 млн интернет-дневников ("блогов"), в результате чего пришли к выводу, что самым тяжелым днем недели является для пользователей интернета среда.

Об этом пишет британское издание Telegrph. В ходе исследования ученые прибегли к оригинальной методике: они посчитали количество слов, наполненных позитивным смыслом, таких как "свободный", "забавный", "радуга" и т.д., и противопоставили им слова, выражающие депрессивное состояние души - "предательство", "жестокость", "ненависть", "задыхаться" и прочее.

Соотношение этих двух типов слов стало основой для оценки записи в блоге по шкале позитивности в 9-бальной системе. Согласно этим вычислениям, наиболее "счастливыми" днями оказались выходные, а также, как ни странно, понедельник - день, в который сохраняются положительные эмоции, накопленные за время уик-энда. К среде запас "позитива" исчерпывался, и количество "плохих" слов оказалось самым большим за неделю.